Füchse Berlin gewinnen die EHF Champions League nach Revanche gegen SC Magdeburg

Die Füchse Berlin haben im Endspiel der EHF Champions League den SC Magdeburg besiegt und damit die Titelverteidigung des SCM verhindert. Das Spiel in Köln bot Handball auf höchstem Niveau.

Die Füchse Berlin haben im Finale der EHF Champions League den SC Magdeburg mit 40:35 besiegt und damit die Revanche für die Niederlage im Vorjahr perfekt gemacht.

Das Spiel in der Kölnener Lanxess Arena war von hohem Tempo und großer Effektivität geprägt. Die Berliner kontrollierten die erste Halbzeit und gingen mit einem knappen Vorsprung von 19:17 in die Pause. In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein packendes Duell, in dem beide Stars Mathias Gidsel und Gisli Kristjánsson ihre Class unter Beweis stellten. Entscheidend waren am Ende die Paraden von Torwart Dejan Milosavljev.

Bereits zuvor hatte die Jugendmannschaft der Füchse das Finale der Youth Club Trophy erreicht





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