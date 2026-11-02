Füchse Berlin gewinnen in Eisenach - Gidsel führt zum Sieg

Die Füchse Berlin setzen sich in der Bundesliga mit 32:29 bei ThSV Eisenach durch. Mathias Gidsel warf zwölf Tore und sicherte den wichtigen Auswärtssieg für den Tabellenfünften.

Die Füchse Berlin haben in der deutschen Handball - Bundesliga ein wichtiges Auswärtsspiel für sich entschieden. Nach einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Durchgang setzten sie sich mit 32:29 (10:16) beim ThSV Eisenach durch. Das Spiel fand vor 2.850 Zuschauern in der Halle des ThSV statt.

Starke Leistung von Mathias Gidsel

Mathias Gidsel avancierte mit zwölf Toren zum besten Werfer der Berliner. Sein Einsatz war entscheidend, um das Spiel am Ende für das eigene Team zu wenden. Die Füchse befinden sich nun als Tabellenfünfter bei 14:6 Punkten. Dies ist ein wichtiger Schritt in der laufenden Saison für die Hauptstadt-Mannschaft.

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Schwacher Start der Berliner

In der ersten Halbzeit taten sich die Berliner enorm schwer. Sie kamen zu selten ins Tempospiel und fanden im Positionsangriff gegen die sehr aggressiv verteidigenden Gastgeber kaum ein Durchkommen. Nach einem kurzen Hoch Mitte der ersten Halbzeit scheiterten sie zudem immer wieder an Eisenachs Torhüter Matija Spikic.

Komplize des Gegners Spikic

Dagegen wuchs bei den Eisenachern das Selbstbewusstsein minütlich. Der Torhüter Matija Spikic hielt seine Mannschaft in diesem Abschnitt des Spiels aufrecht. Mit einem 10:2-Lauf zogen sie bis kurz vor der Pause auf 16:9 davon. Dies bedeutete eine deutliche Führung für die Gastgeber.

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Wende durch defensive Stärke

Nach dem Wechsel zeigten die Berliner deutlich mehr Entschlossenheit. Mit einer offensiven Deckung erzwangen sie jetzt immer wieder Eisenacher Ballverluste. Sie wandelten einen 16:22-Rückstand, der in der 41. Minute stand, in eine 25:24-Führung (50.) um. Ein 9:2-Lauf sorgte für diese Wende.

Gidsel sichert den Sieg

Zwar bäumten sich die Gastgeber noch einmal auf, doch die Füchse konnten sich in der Schlussphase auf ihren überragenden Welthandballer Gidsel verlassen. Seine Erfahrung und Tore in kritischen Momenten machten den Unterschied aus. Damit gewann die Mannschaft klar und festigte ihre Position in der Tabelle.