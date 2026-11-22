Die Füchse Berlin sichern sich ein knappes 32:31-Spiel gegen Frisch Auf Göppingen trotz eines Lochs im Boden und einer Schlussphase unter Druck. Mathias Gidsel trifft 13 Mal.

Die Füchse Berlin haben am Mittwochabend ein äußerst nervenaufreibendes Handballspiel gegen Frisch Auf Göppingen mit einem knappen 32:31 (17:14) für sich entschieden. Nach der bitteren Champions-League-Pleite gegen Aalborg hatte Trainer Nicolej Krickau eine Reaktion seiner Stars gefordert. Die kommt - allerdings mit mächtig Herzklopfen!

Unerwartetes Loch im Parkett unterbricht Spielverlauf

Bereits nach 17 Minuten führten die Berliner, angetrieben von Superstar Mathias Gidsel, der bis dahin fünf Tore erzielt hatte. Die Berliner nahmen schnell die Kontrolle über das Spiel, während Göppingen wacker versuchte, immer wieder heranzukommen. Ein spektakuläres und einzigartiges Ereignis ereignete sich kurz vor der Pause. In der 28. Minute tat sich plötzlich vor dem Füchse-Nationalspieler Mathias Langhoff ein Loch im blauen Boden auf. Der Rückraumspieler der Füchse blieb hängen, verletzte sich zum Glück jedoch nicht.

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Das gibt es auch nur beim Handball. Da wird nicht lange gemeckert und gemotzt. Göppingens Physiotherapeutin Katharina Lessig flickte das Loch im Bodenbelag kurzerhand mit weißem Tape. Normalerweise werden damit die Gelenke der Spieler geschützt und stabilisiert. Nach einer Minute Bastelarbeit ging das Spiel weiter. Die Füchse nahmen ein 17:14 mit in die Pause und schienen die Partie fest im Griff zu haben.

Zweite Halbzeit voller Spannung und technischer Fehler

Das Spiel des Favoriten wirkte zu Beginn der 2. Halbzeit selbst wie Flickwerk. Technische Fehler, doppelte Unterzahl und verworfene Chancen sorgten dafür, dass Göppingen schnell auf 18:18 (33.) heranstürmte. Jungnationalspieler Julian Buchele zeigte im Göppinger Tor tolle Paraden und hielt seine Mannschaft in der Partie. Die Füchse gerieten in der Schlussphase sogar in Rückstand und zitterten sich am Ende zu einem hauchdünnen Sieg.

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Nach 53 Minuten führte Frisch Auf Göppingen zum ersten Mal mit 29:28. Was war nur mit den Achterbahn-Füchsen los? Berliner Retter war in dieser Phase mal wieder Mathias Gidsel. Der 27-Jährige erzielte insgesamt 13 Tore von 17 Versuchen und sicherte damit den Sieg. Die Füchse haben die Füchse schnell in der Hand, verloren diese aber kurzzeitig wieder.

Mathias Gidsel als entscheidender Faktor im Finalspurt

Mathias Gidsel blieb der stabilisierende Faktor in einer Partie, die alles andere als selbstverständlich war. Sein Beitrag von 13 Treffern war ausschlaggebend dafür, dass die Berliner nicht weiter ausrutschten. Trainer Nicolej Krickau forderte nach der Champions-League-Pleite eine Reaktion, und diese zeigte sich in der Härte des Endspurts. Mathias Langhoff und Marsenic mussten aufgrund von 2-Minuten-Strafen pausieren, was die Situation zusätzlich erschwerte.

Am Ende zitterten sich die Füchse zum 32:31. Es war ein Sieg, der viel Kraft und Nerven kostete, aber die notwendige Quittung für die Leistung im Anschluss an das europäische Aus war. Die Berliner demonstrierten trotz aller Schwächen in der Umbruchphase, dass sie über die nötige Klasse und Persönlichkeit verfügen, um solche Spiele zu gewinnen. Mathias Gidsel und sein Trainer Nicolej Krickau waren die Schlüsselfiguren in dieser nervenzehrenden Begegnung.