Füchse Berlin: Gidsel verlängert, Playoffs in Reichweite

Die Füchse Berlin haben am Sonntag einen klaren Sieg gegen den VfL Potsdam gefeiert. Mathias Gidsel verlängerte seinen Vertrag bis 2029. Die Berliner haben in der Champions League die Chance auf die Playoffs und sogar den Einzug ins Viertelfinale.

Die Füchse Berlin haben am Sonntag ein 36:19-Sieg gegen den Schlusslicht VfL Potsdam in der Bundesliga gefeiert. Nach einem nie wirklich gefährdeten Erfolg im Nachbarschaftsduell konnten die Berliner einige Spieler schonen – auch der frischgebackene Weltmeister Mathias Gidsel bekam seine Pausen. Gidsel hat seinen Vertrag trotz lukrativer Angebote der Konkurrenz bis 2029 verlängert. Der Welthandballer dazu: „Es ist nach wie vor mein Ziel, mit den Füchse Deutscher Meister zu werden.

Ich weiß, wir sind auf einem guten Weg und wir haben hier die Möglichkeiten, wie nicht jeder Verein. Und wenn wir diese Möglichkeiten ausfüllen, können wir die beste Mannschaft in Europa werden.“ Die Füchse Berlin strecken ihre Finger nach Flensburg-Star Simon Pytlick (24). Vier Spieltage stehen noch in der Champions-League-Gruppenphase an – bereits in dieser Woche könnten die Füchse die Teilnahme an den Playoffs buchen. Aktuell haben die Berliner acht Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Playoff-Platz. Bei einem Sieg gegen den Tabellenletzten Fredericia und einer Niederlage von Wisla Plock gegen Paris Saint-Germain können die Füchse bereits für die Playoffs planen. Auch die direkte Teilnahme am Viertelfinale ist noch möglich, der Rückstand auf den zweiten Platz (PSG) beträgt nur zwei Punkte. Am Donnerstag geht es für die Füchse weiter mit einem Auswärtsspiel gegen den dänischen Vertreter Fredericia HK. Los geht's um 18.45 Uhr. BILD erklärt Ihnen, wo Sie die Partie im TV, Livestream und Live-Ticker verfolgen können. Die Dyn Media GmbH ist eine Mehrheitsbeteiligung der Axel Springer SE, zu der auch SPORT BILD gehört





