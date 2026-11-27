Füchse Berlin holen in der Champions League auf. Nach Sieg gegen MT Melsungen bleibt die Hoffnung auf Viertelfinale trotz Tabellenplatzierung.

Die Füchse Berlin haben im Wettbewerb um die EHF Champions League deutlich an Boden gewonnen und sich damit wieder eine realistische Chance auf den Einzug in die Viertelfinalrunde gesichert. Der entscheidende Impuls für diese Aufholjagd gelang im direkten deutschen Duell gegen die MT Melsungen, bei dem die Berliner mit einem klaren 33:29-Sieg überzeugten. Dieses Ergebnis war essenziell, da es den Abstand zu den direkteren Konkurrenten im Tabellenmittelfeld verringerte und die psychologische Wende in einer kritischen Phase der Gruppenphase einleitete. Die Mannschaft rund um Kapitän Andreas Palicka demonstrierte dabei ihre Fähigkeit, auch unter Druck entscheidende Spiele zu meistern und ihre interne Formkurve deutlich anzuheben.

Entscheidender Sieg gegen MT Melsungen

Nach dem 33:29-Erfolg erklärte Torhüter Andreas Palicka die aktuelle Situation der Gruppe als äußerst spannungsgeladen. Er betonte, dass jedes verbleibende Spiel in dieser spezifischen Champions-League-Gruppe nun als entscheidendes Finale betrachtet werden muss, um die angestrebten Ziele zu erreichen. Palicka vertraute darauf, dass die Berliner bei konstant gutem Handball selbst weltweit führende Teams schlagen können. Sein Fokus lag dabei auf der individuellen und kollektiven Leistungssteigerung, um die nötige Konstanz über die restlichen sechs Partien zu gewährleisten und die hohen Anforderungen des europäischen Spitzensports zu erfüllen.

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Tabellensituation und mathematische Chancen

Trotz des Sieges verharren die Füchse Berlin aktuell auf dem letzten Tabellenplatz der Sechsergruppe, was die historische Situation im Europapokal für den Verein selten macht. Der Abstand zum viertplatzierten polnischen Vertreter Wisla Plock beträgt jedoch lediglich einen Punkt, was die Chancen auf den direkten Sprung in die nächsten Runden nicht vollständig zunichtemacht. Da die beiden anderen Spiele in der Gruppe unentschieden endeten, bot sich für Berlin die ideale Gelegenheit, den Rückstand auf die zweitplatzierten Franzosen von Paris Saint-Germain zu verkürzen. Ein Sieg im kommenden Duell gegen PSG würde den Rückstand auf zwei Punkte reduzieren und die mathematischen Möglichkeiten für einen der ersten vier Plätze deutlich verbessern.

Taktische Kritik von Trainer Niclas Hanning

Trainer Niclas Hanning warnte seine Spieler jedoch vor allzu großer Euphorie und kritisierte scharf den taktischen Verfall während des Spiels gegen Melsungen. Der 58-Jährige merkte an, dass die Mannschaft trotz eines zwischenzeitlichen Acht-Tore-Vorsprungs nicht in der Lage war, diese Führung sicher nach Hause zu bringen. Er beschrieb einen destruktiven Kreislauf, in dem ein schlechter Moment nicht korrigiert, sondern durch weitere Fehler weiter verschärft wurde. Dieser Ansatz habe die gegnerische Mannschaft förmlich ermutigt, was Hanning als taktischen Fehler höchster Güte einstufte und klarstellte, dass man eine gegnerische Mannschaft nicht dazu einladen darf, solche Momentum-Wendungen herbeizuführen.

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Statistische Highlights und Zukunftsausblick

Ein wichtiger konstruktiver Aspekt aus der Partie war die offensive Leistung des dänischen Spielers, der gegen die Nordhessen ganze 14 Tore erzielte. Diese individuelle Stärke unterstreicht die Gefährlichkeit der Berliner im Angriff, auch wenn die Defensive weiterhin Lücken aufweist. Hanning ist sich bewusst, dass das Rennen um die Vierergruppe bis zum Ende der Hauptrunde sehr eng werden wird. Er rechnet mit einem knappen Kampf um die Plätze, die den Zugang zu den Play-offs sichern, und sieht die Chance, mit einem Sieg gegen Paris Saint-Germain wieder vollen Anschluss an die Spitzengruppe herzustellen.

Konsequenzen für die European League

Die Bedeutung dieses Aufholkampfs wird durch die unterschiedlichen Bewährungsproben im europäischen Spielplan verstärkt. Für den Tabellenfünften bedeutet das Ende der Champions-League-Gruppenphase den Weiterzug ins Achtelfinale der European League. Ein Sieg in diesem Wettbewerb würde den Füchsen Berlin eine automatische Rückkehr in die EHF Champions League der folgenden Saison garantieren. Wer als Sechster der Gruppe den Anschluss verliert, scheidet komplett aus dem Europapokal-Wettbewerb aus. Diese hohen stakes machen jedes verbleibende Spiel für die Berliner zu einer Angelegenheit von höchster Priorität, bei der nichts dem Zufall überlassen werden darf.