Füchse Berlin holen Pokalsieg nach schwacher erster Halbzeit

Füchse Berlin gewinnen das Pokalspiel in Eisenach mit 32:29 nach einer schlechten ersten Halbzeit. Mathias Gidsel war mit zwölf Toren entscheidend.

Die Füchse Berlin haben das Pokal spiel gegen den HC Eisenach mit 32:29 gewonnen, obwohl die erste Halbzeit weit von ihren Standards entfernt war. Das Spiel fand in der Werner-Aßmann-Halle in Eisenach statt und endete mit einem deutlichen Sieg der Berliner nach einer sehr schwachen Leistung in den ersten vierzig Minuten. Der Start war für die Titelverteidiger kaum vorstellbar, da sie in der ersten Hälfte nur sehr wenige Tore erzielten und fast den Anschluss an den Gegner verloren hätten.

Schwacher Start mit nur sieben Toren

Nach sechzehn Minuten Führung in der ersten Phase stand es 10:16 für die Heimmannschaft, was für den FC Berlin eine sehr ungewohnte Situation darstellte. Normalerweise werfen die Berliner Tormaschinen durchschnittlich 35 Tore pro Partie, doch in Eisenach blieben sie bei nur sieben Treffern im Kasten von Silvio Heinevetter. Dies führte zu einer Führung von 7:6, die jedoch schnell gefährdet wurde, als die Füchse einen kollektiven Blackout erlitten.

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Eisenach zog in dieser Phase mit einem 8:1-Lauf sogar bis auf 14:8 davon, was den ersten Abschnitt des Spiels dominierte. Spieler wie Langhoff, Freihöfer und Gidsel verknallten ihre freien Chancen, was die Abschlussquote der Berliner in der ersten Halbzeit auf nur 50 Prozent drückte. Diese mangelnde Effizienz führte dazu, dass die Berliner mit einem Rückstand von 10:16 in die Halbzeitpause gingen.

Silvio Heinevetters Situation im Tor

Eine besondere Geschichte innerhalb des Spiels war die Situation um den 42-jährigen Ex-Nationalspieler Silvio Heinevetter, der seit vier Wochen wieder verletzungsfrei ist. Der Torwart spielte nicht, da Trainer Sebastian Hinze sich für das Duo Matija Spikic und Mats Grupe entschieden hatte, mit denen man sehr zufrieden sei.

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Sebastian Hinze betonte, dass Heine überragend mit der Situation umgehe und die Entscheidung akzeptiere. Er fügte hinzu, dass sich die Lage durch eine Verletzung der aktuellen Stammtorhüter ändern oder Heine so gut spielen könnte, dass er nicht mehr ignoriert werden könne. Doch im Moment bleibe die Situation unverändert, was die klare Priorisierung des aktuellen Duos zeigte.

Auch Sportchef Maik Nowak bestätigte die sportliche Entscheidung und lobte die Verdienste von Heine. Er erwähnte, dass die weitere Perspektive für den Spieler unklar sei, obwohl dessen Vertrag noch bis 2027 läuft. Heinevesetter beobachtete das Geschehen aus der Zuschauertribüne, wo er miterlebte, wie Eisenach mehrfach mit sieben Toren Führung davonzog.

Drehende Wende durch Manndeckung

In der hitzigen Atmosphäre der Halle bahnte sich vor den Augen von Heinevetter ein Handballwunder an, als die Füchse gegensteuerten. In der 38. Minute leitete Trainer Nicolej Krickau eine Taktikänderung ein, bei der plötzlich Manndeckung gespielt wurde. Diese Strategie führte dazu, dass die Berliner viermal den Ball von Eisenach klauen konnten und das Spiel somit auf 22:22 ausgeglichen war.

Die Heimmannschaft strauchelte nun aufgrund zu vieler technischer Fehler, was den Füchsen die Möglichkeit gab, wieder in Führung zu gehen. Zum ersten Mal seit der 16. Minute führte Berlin wieder, als es 25:24 stand. In dieser entscheidenden Phase zeigte Mathias Gidsel erneut überragende Leistungen, die den Wendepunkt des Spiels einleiteten und die Hoffnung auf einen Sieg schürten.

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Gidsel führt zur 32:29-Übernahme

Mathias Gidsel war der entscheidende Faktor für die Wende und kam am Ende des Spiels auf 12 Tore. Davon erzielte er neun Treffer allein in der zweiten Halbzeit, was seine herausragende Rolle bei der Rückkehr der Berliner bestätigte. Die Füchse gewannen die zweite Hälfte mit 22:13, was den Unterschied in der Effizienz und der Mentalität der Teams in den letzten 30 Minuten verdeutlichte.

Am Ende stands ein 32:29-Sieg für die Berliner, was einen sehr knappen und emotionalen Sieg nach einer durchwachsenen Darbietung darstellt. Die Leistung in der ersten Halbzeit wurde von der zweiten Phase klar übertroffen, was zeigt, wie wichtig Konstanz in diesem Spiel ist. Der Sieg sichert den Füchsen den Pokalsieg und zeigt ihre Fähigkeit, auch bei schlechteren Phasen noch zum Erfolg zu kommen, despite der schwierigen Situation in Eisenach.