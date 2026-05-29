Die Füchse Berlin gewinnen ein hart umkämpftes Spiel gegen den ThSV Eisenach und sind nur noch zwei Siege vom Vizemeistertitel sowie der Champions-League-Qualifikation entfernt. Trotz einer schwächeren Phase in der zweiten Halbzeit sichern Mathias Gidsel und Lasse Andersson den Erfolg.

Die Füchse Berlin stehen nur noch zwei Siege vom Vizemeister titel entfernt, was sicherlich für die erneute Qualifikation zur Champions League ausreicht. Der Start ins Spiel gegen den ThSV Eisenach war jedoch schwierig für die ambitionierten Berliner.

Eisenach überzeugte in den ersten 30 Minuten mit einem verdammt guten Handball und einer harten Gangart. Die Füchse taten sich schwer und mussten in den ersten 20 Minuten einige teils harte Fouls hinnehmen. Milosavljev wurde von Eisenachs Tillman Leu mit dem Ball mitten ins Gesicht getroffen und musste mit einem Tampon in der Nase das Nasenbluten stoppen. Justin Kurch foulte Welthandballer Mathias Gidsel, der bei einem Sprungwurf-Versuch unglücklich auf den Rücken fiel.

Erneut war es Tillman Leu, der in einer Abwehraktion Gidsel mitten ins Gesicht traf und dafür bereits seine zweite 2-Minuten-Strafe erhielt. In der 17. Minute, beim Stand von 8:7 für Eisenach, musste auch sein Kollege Justin Kurch nach einem Foul an Lasse Andersson zum zweiten Mal vom Feld. Erst nach 27 Minuten fanden die Füchse besser ins Spiel, übernahmen zunehmend die Kontrolle und führten erstmals mit drei Toren.

Nach vielen Fehlwürfen und Fehlpässen stand es zur Halbzeit 14:11 für Berlin. Entscheidend war wieder einmal Mathias Gidsel, der in der ersten Halbzeit acht von neun Würfen verwandelte und Eisenach fast im Alleingang niederkämpfte. Beim Stand von 20:15 in der 35. Minute schienen die Füchse auf sicherem Siegkurs, doch durch viele Berliner Schlampigkeiten glich Eisenach nach 46 Minuten plötzlich wieder zum 29:28 aus.

Es entstand der Eindruck, als hätten die Berliner in der Königsklasse ab und an mit Nervosität zu kämpfen. Am Ende sicherten erneut die beiden dänischen Superstars den Sieg: Mathias Gidsel (12 Tore) und Lasse Andersson (10 Tore). Andersson äußerte nach dem Spiel: Das haben wir hier nicht anders erwartet. Die Eisenacher spielen immer hart und kämpfen immer bis zum Schluss.

Aber wir haben kühlen Kopf bewahrt. Mit diesem Sieg festigen die Füchse Berlin ihre Position in der Spitzengruppe der Handball-Bundesliga und sind dem Ziel Vizemeistertitel sowie der erneuten Champions-League-Qualifikation einen großen Schritt nähergekommen. Die Partie gegen den ThSV Eisenach zeigte jedoch klar die Herausforderungen auf, die selbst gegen einen Tabellenmittelfeld-Club lauern: mangelnde Konzentration, individuelle Fehler und die körperlich intensive Spielweise des Gegners. Besonders in der zweiten Halbzeit ließen die Berliner nach, was zu einem gefährlichen Rückstand führte.

Letztlich setzte sich jedoch die individuelle Klasse der beiden dänischen Nationalspieler durch, die in entscheidenden Momenten Verantwortung übernahmen. Das Team muss learn, solche Spiele über die volle Distanz konzentriert zu bleiben, um in der Endphase der Saison und in internationalen Wettbewerben bestehen zu können. Eisenach konnte trotz der Niederlage mit ihrer Leistung mehr als nur zufrieden sein, zeigten sie doch, dass sie auch gegen Top-Teams mithalten können.

Die Bedeutung des Spiels ging über einfache Tabellenpunkte hinaus: Ein Sieg hätte die erneute Teilnahme an der Champions League fast sichergestellt. Daher war der Druck auf die Berliner Mannschaft enorm. Die nervösen appearances und die zwischenzeitliche Schwächephase könnten auf die.click-Season hindeuten, in der viele Spieler parallel in der Königsklasse eingesetzt sind und dadurch möglicherweise nicht immer ihre Top-Leistung abrufen können. Die Füchse müssen diese Belastung managen.

Trainer Sebastian Hinze kann mit dem Ergebnis letztlich zufrieden sein, obwohl die Spielweise in Teilen nicht nach seinen Vorstellungen war. Die individuelle Qualität im Kader, insbesondere im Rückraum, Compounds solche Schwankungen jedoch aus. Die Mannschaft hat bewiesen, dass sie auch in schwierigen Phasen Fortune finden und durch experience entscheidende Tore erzielen kann. Für die verbleibenden Saisonspiele müssen sie daran arbeiten, ihre Konstanz zu steigern und nicht nur von den Glanzparaden ihrer Stars abhängig zu sein





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Füchse Berlin Handball Bundesliga Champions League Qualifikation Thsv Eisenach Mathias Gidsel Lasse Andersson Vizemeister Handball

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Füchse lassen sich im Endspurt nicht auf Rechenspiele einMit dem Patzer von Konkurrent Flensburg könnten den Füchsen in den letzten drei Partien schon zwei Siege genügen. Trainer Nicolej Krickau möchte sich aber nicht von Mathematik ablenken lassen.

Read more »

Füchse-Trainer Nicolej Krickau warnt vor der Partie in EisenachDer Füchse-Trainer Nicolej Krickau will eine bessere Leistung als beim letzten Spiel gegen Hannover bringen. Die Analyse nach dem Spiel hat erklart, dass die Füchse drei Dinge besser machen müssen, um in Eisenach zu gewinnen.

Read more »

Kampf um Platz im Abgeordnetenhaus: Wagenknecht wettert in Berlin gegen Ukraine-HilfenIm Berliner Wahlkampf wirbt die Parteigründerin für das BSW. Topthema ist für sie nach wie vor die Frage von Krieg und Frieden.

Read more »

Anklage nach mutmaßlicher Brandstiftung und Auto-ExplosionBerlin (bb) - Ein 23-Jähriger soll in Berlin das Leasingauto seines Bruders angezündet und damit eine Explosion in Berlin-Schöneberg ausgelöst haben. Nun

Read more »