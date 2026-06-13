Füchse Berlin nach Sieg über Magdeburg im Champions-League-Finale

Die Füchse Berlin haben sich im deutschen Champions-League-Halbfinale gegen den SC Magdeburg durchgesetzt und stehen nach einem 40:35-Erfolg im Finale. Das Team um Matias Gidsel revanchierte sich für die Niederlage des Vorjahres und strebt nun den ersten europäischen Titel an.

Die Revanche ist geglückt, der Triumph greifbar nahe: Die Füchse Berlin stehen nur noch einen Schritt vom ersten Champions-League-Sieg der Vereinsgeschichte entfernt. Im deutschen Halbfinale gegen den Ligarivalen SC Magdeburg behielt das Team um Welthandballer Matias Gidsel im packenden Offensivspektakel die Nerven und siegte mit 40:35 (19:17).

Damit revanchierte sich Berlin erfolgreich für die Niederlage im Vorjahresfinale und hat nun Europas Handball-Thron im Visier.

"Wir sind super zufrieden und stolz", sagte Füchse-Trainer Nicolej Krickau bei Dyn, "es war einfach brutal, du darfst keine Fehler machen. Das hat geklappt.

" SCM-Coach Bennet Wiegert räumte ein: "Berlin ist absolut verdient weitergekommen. " Im Finale wartet der Sieger des zweiten Halbfinals zwischen dem Rekordsieger und einem weiteren Top-Club. Nach 363 Tagen seit der letztjährigen Finalpleite (26:32) gegen Magdeburg gehörte Berlin diesmal die erste Halbzeit, doch Magdeburg ließ sich nicht abschütteln und kämpfte sich zurück. Als sich beim 30:30 (50.

Minute) eine spannende Schlussphase abzeichnete, drehte Berlin eiskalt auf. Bester Werfer der Partie waren Gidsel und Omar Ingi Magnusson mit je neun Toren. Für Magdeburg ist die Mission Titelverteidigung dagegen gescheitert. Der Meister bleibt nach 2002, 2023 und 2025 bei drei Titeln.

Einzig Barcelona gelang bislang der doppelte Erfolg in Folge (2021 und 2022). 20.122 Fans in der Kölner Lanxess Arena sahen nach einer mit Showelementen gespickten Eröffnungszeremonie einen ausgeglichenen, intensiven Auftakt. Mit zunehmender Spieldauer wurden die Füchse dominanter. Das erste Highlight lieferten Berlins dänische Rückraumstars: Gidsel bediente Lasse Andersson, der per Kempa vollendete (5:4/10. Minute).

Magdeburg fand kaum Mittel gegen die variable Offensive der Füchse, Berlin zog zwischenzeitlich auf drei Tore davon (19. ). Gidsel, Andersson und Tim Freihöfer hatten bis zur Pause jeweils viermal getroffen.

"Den Ball lassen wir fantastisch laufen. Wir zeigen, dass wir nicht nur Mathias Gidsel sind", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning in der Pause bei "Dyn": "Wir brauchen ein, zwei Paraden und eine konsequente Abwehr.

" Die Torhüter spielten bis zur Halbzeit kaum eine Rolle. Auch nach dem Seitenwechsel ging der Schlagabtausch munter weiter. Freihöfer erhöhte auf einen Vier-Tore-Vorsprung für Berlin (33. ).

Magdeburg arbeitete sich trotz zwischenzeitlicher Unterzahl schnell wieder heran. Magnus Saugstrup traf zum Anschluss (35. ), Omar Ingi Magnusson zum Ausgleich (44. ).

Als Matthias Musche die erste Magdeburger Führung seit der 20. Minute besorgte, johlte der SCM-Block laut auf (48. ). Doch dann schlug Berlin zurück.

In einer hochdramatischen Schlussphase nutzten die Füchse ihre individuelle Klasse und experience, um sich entscheidend abzusetzen. Mit kühlem Kopf und präzisen Angriffen verwandelten sie die knappe Führung in den deutlichen 40:35-Endstand. Damit ist der Weg frei für das Finale, in dem die Berliner den ersten europäischen Titel der Clubgeschichte holen können





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