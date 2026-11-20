Die Berliner Handballprofis Nils Lichtlein, Mathias Gidsel und Max Darj verleihen Charakteren im Animationsfilm "Der Kater mit Hut" ihre Stimme. Details zur Produktion und den Rollen.

Die Berliner Handballprofis Nils Lichtlein, Mathias Gidsel und Max Darj haben ihre sportliche Laufbahn kurzzeitig unterbrochen, um eine ungewöhnliche kreative Aufgabe zu übernehmen. Die drei Spieler der Füchse Berlin sind in kleinen Synchronrollen im neuen Animationsfilm "Der Kater mit Hut" zu hören. Der familienorientierte Kinofilm plant seine Premiere für den 10. Dezember. Bevor die Sportler in den Fokus der breiten Öffentlichkeit geraten, treten sie am kommenden Sonntag für ihre Mannschaft auf dem Feld in Aktion. Das Spiel gegen Frisch Auf Göppingen beginnt um 15 Uhr und wird von SPORTBILD.de kostenlos übertragen. Für den Spielmacher Nils Lichtlein markiert dieser Einsatz im Tonstudio der FFS Film- und Fernsehsynchron einen komplett neuen Erfahrungsschatz.

Kreativer Ausflug ins Tonstudio der FFS

Die Anfrage zur Mitwirkung bei der deutschen Fassung des Animationsfilms landete dank der Füchse-Fotografen Sven Hasper bei den drei Athleten. Hasper, der im alltäglichen Leben als Synchronsprecher tätig ist, hat bereits die Stimmen namhafter Hollywood-Größen wie Michael J. Fox, Christian Slater, Scott Eastwood und T. J. Thyne gesprochen. Dank dieser Verbindung erreichte die Einladung die Spieler direkt. Nils Lichtlein erinnerte sich nicht länger und sagte sofort zu. Er betonte, dass es sich um eine einmalige Gelegenheit handele, die man im Leben nur selten vorfinde. Die drei Handballer widmeten einen gesamten Tag dem Synchronstudio, anstatt die übliche Trainingseinheit in der Halle zu absolvieren. Der Arbeitsaufwand hielt sich in Grenzen, da Lichtlein nur wenige Sätze für seine Rolle als "Oktopilot" einsprechen musste. Er verriet jedoch nicht zu viel über den genauen Plot seines Charakters, da Details noch nicht freigegeben werden dürfen.

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Herausforderungen bei der Lautstärke und Synchronisation

Hinter den Kulissen des Synchronstudios erwies sich die Arbeit für die Profis als überraschend anstrengend. Lichtlein schilderte, dass ihre Rolle in einer besonders lauten Szene angesiedelt war. Das bedeutete, dass Max Darj, Mathias Gidsel und er selbst die gesamte Zeit schreien mussten. Die größte mentale Hürde bestand darin, noch lauter zu werden, als es einem im normalen Bewusstsein erscheint. Diese Anforderung ähnelte dem Spielbetrieb auf dem Handballfeld erheblich, weshalb die Rollen offensichtlich perfekt auf die Athleten zugeschnitten waren. Bei den Darbietungen von Mathias Gidsel als Jürgen und Max Darj als Sven kam eine weitere spezifische Schwierigkeit hinzu. Für ihre Charaktere war ein skandinavischer Akzent gefordert. Dieser bot den beiden Spielern Raum, kleinere Fehler oder grammatikalische Ungenauigkeiten in die Synchronisation einfließen zu lassen. Diese Unvollkommenheiten waren sogar explizit gewollt, um Authentizität zu erzeugen.

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Einblicke in professionelle Synchronarbeit und Ralf Schmitz

Trotz der kurzen Einsätze wurden die drei Füchse schnell mit dem hohen Aufwand professioneller Synchronarbeit konfrontiert. Lichtlein beobachtete, wie das Personal hinter dem Mikrofon auf diverse Details achtete. Die Sprachaufnahmen mussten exakt zu den Lippenbewegungen der animierten Charaktere passen. Da es sich um einen Animationsfilm handelte, fielen diese Anforderungen im Vergleich zu Spielfilmen noch moderat aus. Lichtlein stellte sich vor, wie schwierig es wäre, wenn auch bei Live-Action-Filmen die Lippenbewegungen akkurat synchronisiert werden müssten. Als Vorbild durften die Sportler den Comedian Ralf Schmitz erleben. Der fünfundfünfzigjährige Synchronsprecher leiht der Hauptfigur, dem Kater mit Hut, seine Stimme. Die drei Handballer trafen ihn während der Produktion und stellten fest, dass ihre eigene Szene nur rund eine Stunde dauerte. Die Leistung von Ralf Schmitz beeindruckte die Gruppe sehr stark.

Mannschaftsspaß und offenes Echo für zukünftige Rollen

Der Ausflug ins Tonstudio entwickelte sich schnell zu einem kleinen Wettbewerb im Team. Es ist für Handballprofis ungewohnt, einfach vor ihren Teamkollegen ins Mikrofon zu schreien. Nils Lichtlein merkte an, dass es eine gewisse Überwindung kostete, sich so freizugeben. Wenn Wiederholungen nötig waren, nutzten die anderen beiden Spieler die Chance, ihren Kollegen zu veräppeln. Darj und Gidsel schickten Lichtlein meist als ersten vor sich ins Mikrophon. Anschließend waren die anderen an der Reihe. Mathias Gidsel und Max Darj mussten sogar gemeinsam eine Szene einsprechen, was die Abstimmung zwischen ihnen erschwerte. Max Darj bewertete die Aktion als große Chance, etwas anderes im Leben zu erleben. Lichtlein fasste die Erfahrung als witzig und toll zusammen, um die Komfortzone zu verlassen. Auf die Frage, ob er noch einmal eine Synchronrolle übernehmen würde, antwortete er ohne Zögern mit einem klaren Ja. Lediglich die körperliche Anstrengung war geringer als beim echten Handballspielen.