Die Füchse Berlin stellen ihre neue Digitalstrategie F-TECH vor. Gemeinsam mit Google Cloud und stackwork wird die künstliche Intelligenz im Sportmanagement etabliert, um Prozesse zu optimieren und Fans neue Erlebnisse zu bieten.

Die Füchse Berlin expandieren mit ihrer neuen Technologie- und Digitalstrategie F-TECH in eine völlig neue Dimension des professionellen Handballs. Nachdem die Berliner im vergangenen Jahr als Pokalsieger und Meister von 2025 auf dem Spielfeld dominiert haben, richtet sich der Fokus der Vereinsführung nun verstärkt auf die digitalen Infrastruktur und die datengetriebene Optimierung hinter den Kulissen. Geschäftsführer Bob Hanning, Dr. Christopher Jahns und Paul Drux präsentiieren diese strategische Neuausrichtung offiziell im Hauptstadtbüro von Google.

Digitale Fan-Welt und Technologie-Strategie

Die Kernkomponente von F-TECH besteht aus drei strategischen Säulen, die das gesamte operative Geschehen des Vereins revolutionieren sollen. Zum einen wird eine vollständig neue digitale Fan-Welt geschaffen, die Interaktionen zwischen Anhängern und dem Verein zentralisiert. Zum zweiten kommt die künstliche Intelligenz direkt im geschäftlichen Tagesgeschäft zum Einsatz, um administrative Lasten zu reduzieren. Zum dritten steht die stärkere Vermarktung der eigenen Spieler als individuelle Marken im Fokus, wodurch der kommerzielle Wert der Athleten wie Mathias Gidsel gesteigert werden soll.

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Bisher waren Daten oft in isolierten Systemen gespeichert, was die Effizienz bei der Bewältigung wachsender Anforderungen durch Fans und Sponsoren hemmte. Ein vergleichsweise kleines Team musste diese komplexen Aufgaben previously manuell stemmen. Bob Hanning betonte dabei die Philosophie des Vereins: "Wir waren immer ein Klub, der Dinge zuerst macht - im Nachwuchs, in der Nachhaltigkeit und jetzt in der Technologie." Der Fokus liegt dabei nicht auf der Größe des Unternehmens, sondern auf Mut und konsequenter Umsetzung der Innovationsziele.

Partnerschaften und technische Infrastruktur

Zur Realisierung dieser ambitionierten Pläne gehen die Füchse Berlin strategische Partnerschaften mit führenden Technologieunternehmen ein. Die Infrastruktur für die künstliche Intelligenz wird maßgeblich auf der Google Cloud betrieben. Zudem hat der Verein eine neue Fünf-Jahres-Partnerschaft mit der Firma stackwork geschlossen. Gemeinsam mit stackwork haben die Handballer eine moderne Website und eine hochfunktionale App entwickelt, die als zentrales digitales Schaufenster dienen wird.

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Ein wichtiger Impuls für diese Entwicklung kam vom deutschen Fußball. Dr. Christopher Jahns erwähnte die Eintracht Frankfurt als Vorbild, die durch ihre IT-Umstellung und den KI-Einsatz 150 Prozent mehr Einnahmen generierten. Die Füchse Berlin wollen diesen Weg ebenfalls gehen, indem sie Tickets direkt in der App-Wallet speichern lassen und eine All-in-One-Lösung für News, Statistiken, Tippspiele und Partnerangebote bieten. Die Registrierung erfolgt zentral über die Füchse-ID, was die Nutzererfahrung deutlich vereinfacht.

Operativer Impact und Zeitersparnis durch KI

Die praktische Anwendung der künstlichen Intelligenz hat bereits im Oktober begonnen. Der Dienst "anzel AI" unterstützt die Mitarbeiter der Füchse Berlin im täglichen Geschäft unter anderem bei der Erstellung von Angeboten und Partnerpräsentationen. Zusätzlich kommt die Technologie bei der Planung von Spieltagen und Veranstaltungen zum Einsatz. Paul Drux, der als Ex-Kapitän und Mitglied der Geschäftsführung die technischen Herausforderungen aus eigener Erfahrung kennt, erklärte, dass man statt vieler einzelner Lösungen nun alles miteinander verbinden wolle.

Ein zentrales Ziel der Integration ist die Entlastung der Mitarbeiter, nicht deren Ersetzung. Paul Drux betonte deutlich: "Die KI ersetzt bei uns niemanden. Sie gibt einem kleinen Team die Zeit zurück, die es für die wirklich wichtigen Aufgaben braucht - für unsere Fans und für unsere Partner." Dr. Christopher Jahns quantifizierte den Effekt der Technologieentwicklung: "Drei Monate KI-Entwicklung verändern heute mehr als früher ein halbes Jahrzehnt." Bei reibungslosem Betrieb wird eine Zeitersparnis von 80 Prozent auf der Geschäftsstelle angestrebt.

Wirtschaftsaustausch und zukünftige Meilensteine

Die Präsentation der Strategie wurde von einem umfangreichen Austauschformat begleitet, dem "Füchse Berlin Mover Forum". Dort trafen sich 100 Entscheider aus der Wirtschaft und dem Sport, um die Möglichkeiten der Digitalisierung im Profisport zu diskutieren. Anwesend waren alle Berliner Profi-Klubs sowie große Berliner Veranstalter wie ISTAF oder die Macher des Berliner Marathons. Das Thema des Austauschs war, wie ein Handball-Klub mit Google Cloud zeigt, was KI im Profi-Sport bewirken kann.

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Die konkreten digitalen Angebote für die Öffentlichkeit werden im Dezember online gehen. Ab diesem Zeitpunkt stehen den Unterstützern die neuen Funktionen der App und der Website zur Verfügung. Die Füchse Berlin zeigen damit, dass sich auch Vereine außerhalb der Fußball-Bundesliga durch innovative Technologien und strategische Partnerschaften signifikant verbessern und effizienter aufstellen können. Die Kombination aus menschlicher Expertise und maschineller Intelligenz bildet die Grundlage für die nächste Entwicklungsstufe des Traditionsvereins aus der Hauptstadt.