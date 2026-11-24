Nils Lichtlein wird zur Handball-WM Anfang Dezember nicht spielen. Trainer Krickau schließt Rückkehr aus, Gislason muss Kader nennen. Einblicke in die Verletzung.

Die Teilnahme von Nils Lichtlein an der Heim-Handball-Weltmeisterschaft im Januar 2027 ist weiterhin ungewiss. Der Spielmacher der Füchse Berlin zog sich Ende Oktober bei einem Spiel gegen Flensburg eine Verletzung zu. Ob er im Kader von Bundestrainer Alfred Gislason stehen wird, hängt ausschließlich von seiner schnellen Heilung ab.

Reha und Zeitdruck bestimmen die Lage

Nils Lichtlein muss sich keiner Operation unterziehen. Seine Schulterverletzung wird konservativ behandelt, doch ein Wettlauf gegen die Zeit ist trotzdem notwendig. Geschäftsführer Bob Hanning hoffte noch letzte Woche, der 24-Jährige könnte Anfang Dezember wieder auf dem Platz stehen. Diese Hoffnung wurde nun endgültig zunichtegemacht.

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Trainer Nicolej Krickau gab am Dienstag in einer Medienrunde eine klare Absage. Er erklärte: Das wird nichts. Er wird auf keinen Fall Anfang Dezember bereit sein. Zwar macht Lichtlein Fortschritte in seiner Rehabilitation, doch bis zur vollständigen Einsatzbereitschaft wird es noch dauern.

Fokus liegt auf dem Bundesliga-Klub

Nicolej Krickau betont, dass die Priorität eindeutig beim Verein liegt. Wir reden gerade gar nicht über die Nationalmannschaft. Wir reden über die Füchse Berlin. Erst wenn Nils für den Verein bereit ist, kann über eine Nominierung gesprochen werden. Die Nationalmannschaft werde Nils nicht nominieren, wenn er nicht spielfähig ist. Das System der Füchse unterstützt zwar den Wunsch der Spieler nach Länderspielen, doch die Schulterverbesserung steht aktuell im Mittelpunkt.

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Toter Mann für den DHB-Kader

Der Termin für den endgültigen WM-Kader ist bereits festgelegt. Alfred Gislason muss seinen Namen bereits am 14. Dezember benennen. Bis zu diesem Datum muss Lichtlein sein Spiel beweisen. Im Moment ist völlig offen, ob er bis dahin wieder gespielt hat. Die Chancen stehen schlecht, da die Genesung nicht so schnell verläuft wie erhofft.

Einzigartiger Linkshänder als Faktor

Trotz der unsicheren Lage ist Lichtlein als wichtiger Bestandteil geplant. Er gehört zu sechs Rückraum-Spielern, die der DHB vor wenigen Wochen in den 35-Mann-Kader meldete. Neben Juri Knorr und Julian Köster ist er fest eingeplant. Als einziger Linkshänder bringt er eine besondere Komponente ins Angriffsspiel. Auf diese Taktik wird Alfred Gislason sicherlich ungern verzichten, falls sich eine letzte Option eröffnet.