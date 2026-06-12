Die Füchse Berlin gehen mit neuem grünem Trikot und Olympia-Logo ins Final4. Bob Hanning betont die Tagesform und den Abschied von Puma. Die Mannschaft will nach Platz zwei im Vorjahr nun den Titel.

Füchse-Boss Bob Hanning (58) betont vor dem Final4 die Bedeutung der Tagesform: Es gewinnt an diesem Wochenende nicht die beste Mannschaft, sondern die, die in den 48 Stunden die beste Leistung zeigt, und das wollen wir sein.

Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Die Mannschaft ist noch nicht fertig und Mathias Gidsel sowieso nicht. Um seine Stars optimal einzustimmen, wurden neue, grasgrüne Jerseys präsentiert, die maximale Aufmerksamkeit erregen sollen. Nach sechs Jahren mit Puma endet die Partnerschaft mit diesem Final4; ab Sommer wechselt das Team zu Konkurrent Adidas.

Hanning erklärt: Es ist sehr schön, dass wir die Partnerschaft mit einem Sondertrikot abschließen können - und damit auch noch einmal Zeit ist, Danke zu sagen. Auf den Nacken der Spielhemden erinnern ein Fuchskopf und das Puma-Logo mit den Zahlen 2020-2026 an die gemeinsame Meisterzeit. Schon im Halbfinale gegen Magdeburg werden Welthandballer Mathias Gidsel (27) und seine Kollegen im neuen Jersey auf Torejagd gehen. Nach Platz zwei im Vorjahr hinter dem SCM wollen die Füchse diesmal den nächsten Schritt machen.

Gleichzeitig tragen sie in Köln eine Botschaft auf dem Spielfeld: Mit dem Berliner Olympialogo auf der Brust unterstützen sie die Bewerbung der Hauptstadt. Kaweh Niroomand (73), Chef-Olympiabeauftragter, sagt: Das ist ein richtig starkes Zeichen für unsere Stadt. Ganz Berlin drückt euch die Daumen. Spieler wie Hakun West av Teigum und Leo Prantner tragen das Logo auf ihrer Brust.

Die strategische Ausrichtung der Füchse Berlin zeigt sich sowohl im sportlichen Ehrgeiz als auch in der在城市形象宣传. Das Sondertrikot symbolisiert den Abschied von Puma und den Übergang zu Adidas, während die Olympia-Botschaft die Verbundenheit mit Berlin unterstreicht. Hanning und Niroomand betonen die Bedeutung dieser Zeichen für Mannschaft und Stadt. Mathias Gidsel, trotz seiner Auszeichnung als Welthandballer, bleibt bescheiden und fokussiert auf die anstehenden Spiele.

Die Kombination aus sportlichem Wettbewerb und städtischer Repräsentation macht dieses Final4 zu einem besonderen Event für den Verein und seine Fans





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Füchse Berlin Handball Final4 Bob Hanning Mathias Gidsel Olympia-Bewerbung Trikot Puma Adidas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Berlin ist der einzige echte Kandidat für Olympia 2036, 2040 oder 2044Berlin ist der einzige echte Kandidat für Olympia 2036, 2040 oder 2044, da seine weltweite Bekanntheit vor dem IOC den größten Vorteil ist. Darüber hinaus hat die Hauptstadt bereits die beste Infrastruktur. Jetzt müssen alles getan werden, um sie noch besser zu machen.

Read more »

Champions-League-Final4 in Köln: Magdeburg trifft auf Füchse BerlinDie Champions-League-Final4 in Köln ist wieder da. Der Titelverteidiger Magdeburg trifft auf die Füchse Berlin. Die beiden besten deutschen Teams kennen sich gut, wer wird ins Endspiel in der Königsklasse einziehen?

Read more »

SC Magdeburg und Füchse Berlin wollen europäische KroneWer krönt sich in dieser Saison zum europäischen Handball-Champion? In einem deutsch-deutschen Halbfinale kämpfen Magdeburg und Berlin um das Endspiel-Ticket. Für SCM-Kapitän O'Sullivan wird es ein besonderes Wochenende.

Read more »

Ringen um Olympia: Könnte Berlin das größte Sportereignis der Welt stemmen?Hamburg ist nach einem Volksentscheid raus, bleiben München, die Rhein-Ruhr-Region und Berlin. Doch ausgerechnet in der Hauptstadt klemmt es noch. Der Stand der Olympiapläne.

Read more »