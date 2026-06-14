Die Füchse Berlin verlieren das Finale der Handball-Champions League 2025 knapp mit 34:37 gegen den FC Barcelona. Trotz einer starken Saison, in der sie den DHB-Pokal gewannen und nur in der Bundesliga dem SC Magdeburg unterlagen, war die überragende Leistung des dänischen Torwarts Emil Nielsen mit 14 Paraden entscheidend für die Niederlage. Mathias Gidsel traf erst spät und unterlief ein Fehlpass, während Barcelonas Dika Mem vier Tore erzielte und bereits 2027 nach Berlin wechseln wird.

Die Füchse Berlin haben das Finale der Handball -Champions League 2025 knapp mit 34:37 gegen den FC Barcelona verloren. Vor 20.000 Zuschauern in der Kölner Lanxess Arena zeigte der dänische Torwart Emil Nielsen von Barcelona eine herausragende Leistung mit 14 Paraden (40 %), was den Berlinern den Sieg kostete.

Mathias Gidsel, der sonst als Lebensversicherung der Füchse gilt, traf erst nach 25 Minuten und erzielte insgesamt 8 Tore, unterlief jedoch kurz vor Schluss ein entscheidender Fehlpass beim Stand von 33:35. Barcelona war in der gesamten Saison bis dahin nahezu ungeschlagen und hatte nur ein Spiel verloren.

Für die Füchse Berlin war es dennoch eine erfolgreiche Saison: In der Handball-Bundesliga mussten sie nur dem übermächtigen SC Magdeburg den Vortritt lassen, und den DHB-Pokal sicherten sie sich im Finale gegen den Bergischen HC. Besonders bemerkenswert ist, dass Barcelonas französischer Starspieler Dika Mem, der im Finale vier Tore erzielte, bereits 2027 zu den Füchsen wechseln wird. Obwohl die Füchse das Endspiel verloren, bleibt es eine beachtliche Leistung, da Barcelona als nahezu unbesiegbar galt.

Die Partie war von hoher Intensität und zeigte die Stärke beider Teams, wobei letztlich Nielsens überragende Torhüterleistung den Unterschied machte. Die Füchse hatten zuvor im Halbfinale den SC Magdeburg ausgeschaltet, der im Vorjahr noch im Finale gegen Magdeburg verloren hatten. Die Leistung von Emil Nielsen erinnerte an seine Auftritte bei der Europameisterschaft zu Beginn des Jahres, als Deutschland an ihm scheiterte.

Mit sieben Paraden beim 27:34 und sogar 14 beim 26:31 in der Hauptrunde war er schon damals ein unüberwindbares Hindernis. Die Berliner dürfen trotz der Niederlage auf eine vielversprechende Zukunft blicken, insbesondere mit dem bevorstehenden Wechsel von Dika Mem





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