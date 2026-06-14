Füchse Berlin verlieren erneut Champions-League-Finale gegen Barcelona

Die Füchse Berlin unterliegen im Finale der Handball-Champions-League zum zweiten Mal in Folge dem FC Barcelona. Trotz einer starken Aufholjagd reicht es nicht zum Titel, Barcelona feiert den 13. Triumph in der Königsklasse.

Die Füchse Berlin haben zum zweiten Mal in Folge das Finale der Handball-Champions-League verloren. Im Endspiel unterlag das Team um Welthandballer Mathias Gidsel dem Rekordsieger FC Barcelona mit 30:32 in der Lanxess Arena vor über 20.000 Zuschauern.

Bereits im Vorjahr waren die Berliner im Endspiel gescheitert, und auch im zweiten Anlauf blieb der letzte fehlende Titel des Trophäenkabinetts unerreicht. Die Füchse zeigten eine kämpferische Leistung, doch die individuellen Fehler in der Offensive und die starke Vorstellung von Barcelonas Torhüter Emil Nielsen verhinderten den ersehnten Triumph. Nielsen parierte insgesamt 14 Würfe und entschärfte immer wieder die Angriffe von Gidsel und seinen Mitspielern. Der Rekordsieger aus Katalonien, der seit 54 Spielen in Serie ungeschlagen ist, sicherte sich seinen 13.

Titel in der Königsklasse und untermauerte damit seine Dominanz im europäischen Handball. Die erste Halbzeit verlief für die Füchse ernüchternd. Barcelona erwischte den besseren Start und zog früh auf drei Tore davon (6:9 in der 11. Minute).

Gidsel, der in der gesamten Saison überragt hatte, fand zunächst kein Mittel gegen die kompakte Abwehr der Spanier und scheiterte gleich mehrfach. Entscheidend in der Anfangsphase war die Leistung von Nielsen, der in den ersten 15 Minuten sechs Paraden zeigte und eine Fangquote von 50 Prozent aufwies. In seiner ersten Auszeit in der 18. Minute forderte Füchse-Trainer Nicolej Krickau mehr Breite im Angriff und appellierte an sein Team: Keine Zweifel vorne, geht einfach durch.

Doch die Umsetzung gelang kaum. Gidsel leistete sich mehrere Abspielfehler, und Barcelona baute den Vorsprung auf fünf Tore aus (9:14 in der 22. Minute). Erst in der 25.

Minute traf Gidsel zum ersten Mal, und mit der Halbzeitsirene verkürzte er auf 16:20. Trotz des Rückstands war DHB-Sportvorstand Ingo Meckes optimistisch: Es sei ein Spiel auf ganz, ganz hohem Niveau, aber noch nicht vorentschieden. In der zweiten Halbzeit kamen die Füchse mit viel Schwung aus der Kabine. Sie stoppten die ersten beiden Angriffe der Katalanen und verkürzten auf 18:20 in der 33.

Minute. Die Hoffnung auf eine Wende keimte auf, doch dann zeigte Nielsen erneut sein Können. Mit einer Serie von Paraden sorgte er dafür, dass Barcelona die Führung wieder ausbaute (19:25 in der 38. Minute).

Die Berliner steckten jedoch nicht auf. Nach einer Roten Karte gegen Ludovic Fabregas in der 46. Minute wachte das Team von Nicolej Krickau endgültig auf. Gidsel übernahm die Verantwortung und verkürzte auf 30:32 in der 53.

Minute. In der Schlussphase kämpften die Füchse verbissen, aber die Zeit reichte nicht mehr. Kurz vor dem Ende sah auch Füchse-Kapitän Max Darj die Rote Karte, nachdem er einem Gegner von hinten in den Wurfarm gegriffen hatte. Beide Platzverweise waren die Folge von Fouls, die als unsportlich eingestuft wurden.

Die Aufholjagd blieb unvollendet, und die Enttäuschung bei den Berlinern war groß. Geschäftsführer Bob Hanning, der vor dem Spiel noch gemahnt hatte, dass noch nichts gewonnen sei, musste die nächste Finalniederlage hinnehmen. Für Barcelona war es der 13. Triumph in der Champions League, und das Team feierte ausgelassen mit den Fans in der Lanxess Arena.

Die Füchse hingegen blicken nun nach vorne und wollen in der nächsten Saison den nächsten Anlauf nehmen, um den letzten fehlenden Titel ins Trophäenkabinett zu holen





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