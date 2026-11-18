Die Füchse Berlin unterliegen Aalborg Håndbold mit 23:29 in der Champions-League-Hauptrunde. Trotz starker Leistungen und Führung durch Juri Knorr reichte es nicht zum Sieg.

In der laufenden Champions-League-Hauptrunde der Handball-Bundesliga sind die Füchse Berlin bei Aalborg Håndbold mit 23:29 unterlegen. Das Spiel findet im Rahmen der Sechsergruppenphase statt, aus der die jeweils ersten vier Mannschaften direkt ins Viertelfinale einziehen. Die Berliner treten in dieser entscheidenden Runde mit null Punkten an, da sie in der Vorrunde gegen den dänischen Gegner aus Veszprém zweimal verloren hatten, obwohl die Punkte aus diesem Duell mit in die neue Runde genommen wurden. Ein Sieg in Dänemark erscheint daher als fast zwingende Notwendigkeit für den weiteren Weg im Wettbewerb.

Startschwierigkeiten und Führung durch Juri Knorr

Der Start in das Spiel gestaltete sich für das Team aus Berlin schwierig. Trotz des letzten großen Sieges gegen den THW Kiel in der Liga mit 28:25 kamen die Berliner in Aalborg kaum in Schwung. Die dänische Mannschaft wurde maßgeblich von Juri Knorr angeführt, der in seinem Trikot als deutscher Nationalspieler und Spielmacher die Defensive der Füchse clever auflöste. Bereits nach neun Minuten führten die Gastgeber bereits mit 3:7. Erst nach 21 Minuten konnten die Berliner den Ausgleich herstellen und das Spiel stand 12:12 unentschieden.

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Taktische Überzahlprobleme und Gidsels Startschwierigkeiten

Aalborg setzte die Berliner Defensive kontinuierlich unter Druck, indem sie ihre 7-gegen-6-Überzahlangriffe einsetzten. In dieser Situation zeigten die Berliner Schwächen und ließen das Spiel schnell aus den Händen gleiten. Mit einer 16:18-Führung ging es in die Halbzeitpause. Ein besonderer Fokus lag dabei auf Mathias Gidsel, der in Dänemark als nationaler Held gefeiert wird. Der 27-Jährige stand unter enormem Druck, eine Leistung abzuliefern, die seiner Reputation gerecht wird, und traf erst nach 17 Minuten zum ersten Mal. Vor dem Spiel verfügte er über eine unglaubliche Quote von 10,8 Toren pro Spiel in der Champions League, was insgesamt 65 Treffern entsprach.

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Versäumte Chancen und emotionaler Ausbruch der Kapitäns

Das Spiel entwickelte sich zu einer emotionalen Achterbahnfahrt für die Berliner. Neben den Problemen in der Defensive ließen die Füchse elf freie Chancen liegen und verschossen drei Siebenmeter, die von Freihöfer, Wiede und Gröndahl verwandelt hätten werden müssen. Der Stand von 20:23 zur 39. Minute spiegelte diese Chancenvergehung wider. Der Kapitän der Füchse, Max Darj, platze in der Auszeit zur 41. Minute der Kragen und schrie seine Mitspieler an: "Wir müssen jetzt arbeiten wie die Schweine." Diese Worte scheinen zu wirken, da Gidsel unermüdlich kämpfte und insgesamt acht Tore beisteuerte, während die Mannschaft wieder an die Brechstange ging.

Endstand und Analyse der Hauptrunden-Konstellation

Trotz der gesteigerten Intensität reichte es am Ende nicht, um das Spiel zu wenden. Sander Sagosen mit neun Toren sowie Juri Knorr mit fünf Treffern trieben Aalborg voran, sodass der Abstand auf sechs Tore anwuchs und das Spiel mit 23:29 endete. Trainer Nicolej Krickau, der 40-jährige Head Coach der Berliner, hatte vor dem Spiel die klare Taktik ausgegeben. Er betonte, dass man aus acht Spielen in dieser Phase der Hauptrunde mindestens fünfmal Punkte mitnehmen müsse, um die Qualifikation für die nächsten Runden sicherzustellen. Die Niederlage macht den Weg im Wettbewerb somit erneut deutlich steiler.