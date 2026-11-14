Füchse Berlin verteidigen Dominanz: Sieg gegen Rekordmeister THW Kiel

Die Füchse Berlin gewinnen das Topduell gegen den THW Kiel mit 28:25 und bauen ihre Siegesserie im deutschen Handball aus, wobei Trainer Nicolej Krickau ungeschlagen bleibt.

Die Handball -Szene Deutschlands erlebte am Wochenende ein dramatisches und hochkarätiges Duell zwischen dem THW Kiel und den Füchsen Berlin, das letztlich dazu führte, dass die Berliner ihren Status als Albtraum für die Kieler weiter festigten.

Im ersten großen Aufeinandertreffen der Spitzenteams setzte sich der aktuelle deutsche Pokalsieger, die Füchse Berlin, deutlich mit 28:25 (Halbzeit 14:12) gegen den Tabellenführer durch. Dieses Spiel war nicht nur sportlich von großer Bedeutung, sondern auch durch eine immense Atmosphäre geprägt, die von insgesamt 9000 Zuschauern im Saal mitgetragen wurde. Davon stammten 8500 Fans ausschließlich von den Füchsen Berlin, die in ihren charakteristischen grünen Sondertrikots erschienen waren und ihre Mannschaft mit enormem Rückenwind anfeuerten.

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Füchse Berlin bauen Siegesserie aus

Die Serie der Füchse gegen den Rekordmeister aus Kiel wurde damit weiter ausgebaut, da die Berliner nun bereits bei sieben Pflichtspiel-Siegen in Folge verzeichnen können. Ein weiterer Aspekt, der die Partie besonders macht, ist die Statistik des Füchse-Trainers Nicolej Krickau, der seinen 40. Geburtstag feierte. Der Trainer behält seine weiße Weste und hat noch nie in der Bundesliga gegen den THW Kiel verloren, was diesen Sieg umso wertvoller für ihn und seinen Verein macht.

Die Hausherren aus Berlin erwischten den besseren Start und führten schnell mit 6:3, wie es sich Trainer Krickau vorgestellt hatte. Doch ein paar Fehlwürfe zu Beginn brachten den THW Kiel erst richtig in Fahrt. Unter der Leitung von Trainer Börge Lund, der selbst von 2012 bis 2013 bei den Füchsen aktiv war, legte Kiel einen eindrucksvollen 6:2-Lauf hin und ging in der 18. Minute zum ersten Mal mit 9:8 in Führung.

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Diese Führung konnte bis zur Halbzeit sogar noch ausgebaut werden, wobei Rasmus Ankermann, der jüngste Spieler im Kader der Kieler mit 19 Jahren, gegen Welthandballer Mathias Gidsel eine beeindruckende Leistung ablieferte und den dänischen Superstar bei nur drei Toren in den ersten 30 Minuten hielt. Trotz der vielen vergebenen Chancen, darunter zwei verschossene Siebenmeter durch Tim Freihöfer, blieben beide Teams bis zur Pause eng beieinander.

Zweite Halbzeit entscheidet das Spiel

In der zweiten Halbzeit schalteten die Füchse den Sieg-Gang ein, zogen mit 26:21 davon und ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen, was auch den überragenden Leistungen der Torhüter Lasse Ludwig und Gonzalo Perez de Vargas zu verdanken ist, die jeweils ihre Teams im Spiel hielten und entscheidende Paraden zeigten. Die vielen vergebenen Chancen blieben ein ständiges Thema, insbesondere bei den Berlinern, die es nicht schafften, ihre frühen Vorteile in ein höheres Polster umzumünzen, während die Kieler Spieler wie Domen Makuc und Elias Skipagotu erst spät ihre Form fanden, was den Ausgang des Spiels im entscheidenden Moment nicht mehr ändern konnte.