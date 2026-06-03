Füchse Berlin vor ungewöhnlichem Duell gegen feiernde Melsunger

Die Füchse Berlin empfangen die MT Melsungen, die nach ihrem EHF-Pokal-Triumph ausgelassen feierten. Für die Berliner geht es um den Champions-League-Einzug, während Melsungen bereits ihr Saisonziel erreicht hat. Die Abwehrspezialisten Herburger und Darj betonen den klaren Fokus auf den Sieg.

Die Füchse Berlin stehen vor einem der ungewöhnlichsten Spiele der Saison. Am Donnerstag treffen sie in der heimischen Halle auf die MT Melsungen , die wenige Tage zuvor den größten Erfolg der Vereinsgeschichte gefeiert hat: den Gewinn des EHF-Pokals.

Die Feierlichkeiten waren ausgiebig und feuchtfröhlich, wie es sich für einen solchen Triumph gehört. Nun stellt sich die Frage, in welcher Verfassung die Melsunger Spieler in Berlin anreisen werden. Für die Füchse geht es um alles: Sie benötigen dringend einen Sieg, um sich für die kommende Saison der Champions League zu qualifizieren.

Die Ausgangslage ist paradox: Während ein Sieg für Melsungen sportlich kaum noch relevant ist - sie haben ihr Saisonziel bereits übertroffen - könnte eine Niederlage den Berlinern sogar helfen, da sie dann weniger Druck im letzten Spiel hätten. Doch die Füchse wollen keine Geschenke. Ihr Kreisläufer und Abwehrspezialist Lukas Herburger betont: 'Für uns zählt eigentlich nur ein Sieg. Da ist es egal, ob die noch eine Fahne haben oder nicht.

' Er schiebt nach: 'Wir werden mit 150 Prozent da reingehen und einfach nur einen Sieg rausholen wollen. Alles andere geht uns nichts an.

' Kapitän Max Darj ergänzt mit einem Augenzwinkern: 'Da hat die EHF ein bisschen Pech gehabt mit ihren Entscheidungen, dass wir jetzt ausgerechnet gegen Melsungen spielen und noch gegen Flensburg. Wenn wir anfangen würden zu glauben, dass Melsungen nicht richtig spielen will, dann würden wir auch Scheiße spielen. Wir wollen einfach ein gutes Spiel machen und unbedingt die zwei Punkte. Da haben wir am letzten Spieltag gegen Flensburg weniger Stress.

' Die Berliner wissen, dass sie gegen eine Mannschaft antreten, die sich in einem Ausnahmezustand befindet. Die Melsunger haben sich ihren Europapokal-Sieg hart erkämpft und werden diesen Moment noch eine Weile genießen. Doch die Füchse müssen sich auf das konzentrieren, was sie selbst beeinflussen können. Darj fordert: 'Wir wollen nicht wie in Eisenach in der Abwehr unseren Kopf verlieren, sondern gleich eine bessere Leistung zeigen.

Wir hatten da in der Abwehr zu viele einfache und dumme Fehler.

' Herburger pflichtet bei: 'Die Abwehr beginnt beim Zurücklaufen, das war auch ein Riesenpunkt, was wir gegen Melsungen besser machen müssen und auch können. Da haben wir andere Ansprüche.

' Die beiden Abwehrspezialisten haben im Training täglich eine besondere Herausforderung: Sie versuchen, ihren eigenen Mitspieler und Welthandballer Mathias Gidsel zu stoppen. Auf die Frage, was ihnen am meisten Spaß macht, antwortet Herburger schmunzelnd: 'Gidsel zu schlagen.

' Darj lacht und erklärt: 'Wenn wir es schaffen, ist er sauer und macht so lange weiter, bis er durch ist. ' Dieses Duell im Training ist nicht nur unterhaltsam, sondern auch lehrreich für die Abwehrarbeit gegen die starken Rückraumspieler der Melsunger. Am Donnerstag wird es darauf ankommen, ob die Füchse ihre Lehren umsetzen können. Das Spiel ist nicht nur für die Champions-League-Qualifikation entscheidend, sondern auch für das Selbstvertrauen vor den letzten Saisonspielen.

Die Fans im ausverkauften Innenblock der Max-Schmeling-Halle werden das Team lautstark unterstützen. Die Stimmung ist angespannt, aber optimistisch. Die Füchse sind gewillt, die kuriosen Umstände zu ignorieren und ihren Job zu machen. Herburger bringt es auf den Punkt: 'Wir werden alles geben, was wir haben.

Der Rest liegt bei Melsungen.

' Wie die Melsunger mit den Restalkohol und der Euro-Euphorie umgehen, wird sich zeigen. Eines ist sicher: Es wird ein denkwürdiges Handballspiel in Berlin. Die Füchse müssen ihre beste Saisonleistung abrufen, um die zwei Punkte zu holen. Die Mannschaft ist bereit, die Herausforderung anzunehmen.

Mit einer konzentrierten Abwehr und einem schnellen Angriffsspiel wollen sie den Grundstein für den Champions-League-Einzug legen. Die Partie verspricht Spannung, Emotionen und vielleicht die eine oder andere Überraschung





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