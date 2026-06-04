Füchse Berlin werden Vizemeister nach Sieg gegen MT Melsungen

Die Füchse Berlin besiegen die MT Melsungen im vorletzten Saisonspiel mit 39:28 und sichern sich den Vizemeistertitel. Melsungen, das eine Niederlage für Champions-League-Chancen benötigte, kämpft trotz personeller Ausfälle bis zur Halbzeitpause mit, muss sich dann aber klar geschlagen geben. Die Entscheidung über die Teilnahme an der Königsklasse bleibt weiter spannend.

In einem emotionsgeladenen und strategisch komplexen Handball spiel sicherten sich die Füchse Berlin den Sieg gegen die MT Melsungen mit einem Endstand von 39:28 (18:16) und erkämpften sich damit den Vizemeister titel.

Das Spiel, das vorletzte der Saison, hatte für Melsungen eine besondere Bedeutung: Als Gewinner der European League benötigte die Mannschaft eine Niederlage, um über eine Wildcard die Chance auf die Teilnahme an der prestigeträchtigen Champions League zu wahren. Bereits im Vorfeld sorgte eine öffentliche Stellungnahme von Melsungens Torwart Nebojsa Simic für Aufsehen.

Simic, der nach dem European-League-Sieg zunächst sein Saisonende erklärt hatte, wies auf Instagram respektlos kritische Kommentare zurück und betonte den sportlichen Ethos seines Teams, das trotz personeller Ausfälle mit vollem Einsatz antreten werde. Tatsächlich fehlten den Melsungern mit Timo Kastening, Erik Balenciaga, Simic selbst, David Mandić und Vlad Kulesch mehrere wichtige Akteure aufgrund von Verletzungen oder privaten Gründen. Dennoch startete die MT mit einer bemerkenswerten Energie und einem aggressiven 7-gegen-6-Angriff, der den Füchsen in der ersten Halbzeit erheblich zusetzte.

Erst gegen Ende der ersten Hälfte konnten die Berliner erstmals mit zwei Toren in Führung gehen. Nach dem Seitenwechsel nutzte Trainer Roberto García Parrondo die personellen Möglichkeiten, um durchzuwechseln, insbesondere als Superstar Dainis Krištopāns auf der Bank saß. Ab diesem Moment zogen die Füchse kontinuierlich davon, unter anderem durch eine gnadenlose Ausnutzung von Melsunger Fehlern in der zweiten Halbzeit. Parrondos emotionale Auszeit konnte die Entwicklung nicht mehr stoppen.

Letztlich siegten die Berliner clever und kaltblütig, während Melsungen trotz des deutlichen Ergebnisses einen kämpferischen Eindruck hinterließ. Sowohl der Melsunger Kapitän Timo Kastening als auch Vorstandssprecher Andreas Mohr betonten den sportlichen Wert des Spiels und die weiterhin bestehenden Chancen auf die Champions League. Experte Stefan Kretzschmar resümierte, dass Melsungen das Spiel nicht absichtlich abgeschossen habe, sondern in der ersten Halbzeit nahezu fehlerfrei agierte, bevor die Füchse in der zweiten Halbzeit die entscheidenden Fehler eiskalt bestraften.

Der Ausgang des Spiels stellt eine interessante Dynamik dar: Während die Füchse ihren Erfolg als Vizemeister feiern, bleibt die sportliche Zukunft von Melsungen in der Champions League trotz der Niederlage offen, abhängig von weiteren Resultaten und der Wildcard-Vergabe





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