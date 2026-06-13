Füchse im Champions-League-Finale: Neon-Schocktrikots stoppen Favorit Magdeburg

Die Füchse haben das Champions-League-Finale gegen den SC Magdeburg gewonnen. Im ersten Halbzeitabschnitt hatten sie bereits einen Vorsprung von drei Toren, den sie in der zweiten Halbzeit ausbauten.

Die Füchse haben das Champions-League -Finale gegen den SC Magdeburg gewonnen. Im ersten Halbzeitabschnitt hatten sie bereits einen Vorsprung von drei Toren, den sie in der zweiten Halbzeit ausbauten.

Mathias Gidsel und Gisli waren die beiden Stars des Spiels, die sich in einem geilen Handballspiel duellierten. Der SC Magdeburg konnte zwar noch einmal in Führung gehen, aber die Füchse hielten durch und gewannen das Spiel mit 38:33. Es war ein Weltklasse-Handballspiel, das die Zuschauer zum Zungenschnalzen brachte. Die Füchse feierten ihren Sieg und die B-Jugend, trainiert von Bob Hanning, sicherte sich mit einem 35:27 gegen die Veszprém Handball Academy den Endspielplatz der Youth Club Trophy. Sie werden am Sonntag in der Lanxess Arena ihr Finale spielen





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