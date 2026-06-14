Füchse-Talente verlieren im Finale gegen GOG

Die Füchse, ein Team aus Berlin, haben sich für das Finale des exklusiven Wettbewerbs der besten Jugendteams der 16 Champions-League-Profi-Klubs qualifiziert. Sie standen gegen den Titelverteidiger und Favoriten GOG aus Dänemark. Die Dänen sind zwei Jahre älter als die Berliner und haben in diesem Wettbewerb bereits mehr Erfahrung. Die Füchse kämpften tapfer, aber gegen die Dänen waren sie chancenlos.

Sie sind erst 17 Jahre alt und stehen schon auf der großen Bühne des Welthandball s. Dort, wo sonst die Stars der Gegner im Finale stehen, treffen die besten Jugendteams der 16 Champions-League -Profi-Klubs aufeinander.

Die Füchse, ein Team aus Berlin, haben sich für das Finale qualifiziert und stehen gegen den Titelverteidiger und Favoriten GOG aus Dänemark. Die Dänen sind zwei Jahre älter als die Berliner und haben in diesem exklusiven Wettbewerb bereits mehr Erfahrung. Die Füchse kämpfen tapfer, aber gegen die Dänen sind sie chancenlos. Im Finale verlieren sie mit 32:26 (9:15).

Der neue Mathias Gidsel der Dänen, Emil Bak (18), führt seine Mannschaft zur Titelverteidigung und zum zweiten Champions-League-Titel in Folge. Bester Fuchs ist neben Torhüter Matteo Agostinelli (11 Paraden) wieder Leo Nowak (17). Der deutsche U17-Weltmeister macht 9 Tore. Tapferster Leo Tautenhahn (5 Treffer), der trotz Bänderriss im Fuß das Finale unbedingt spielen wollte





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