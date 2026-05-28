Der Füchse-Trainer Nicolej Krickau will eine bessere Leistung als beim letzten Spiel gegen Hannover bringen. Die Analyse nach dem Spiel hat erklart, dass die Füchse drei Dinge besser machen müssen, um in Eisenach zu gewinnen.

Füchse -Trainer Nicolej Krickau warnt vor der Partie in Eisenach . Die Berliner müssen am Freitag in die Werner-Aßmann-Halle zum ThSV Eisenach . Nicolej Krickau will eine bessere Leistung als beim letzten Spiel gegen Hannover bringen.

Die Analyse nach dem Spiel hat erklart, dass die Füchse drei Dinge besser machen müssen, um in Eisenach zu gewinnen. Dazu gehören eine bessere Leistung, die Akzeptanz der Atmosphäre in der Werner-Aßmann-Halle und die Anerkennung der taktischen Flexibilität der Thüringer. Eisenach ist eine Mannschaft, die seit dem Aufstieg 2023 teils deftige Pleiten erlebt hat. Im Hinspiel kassierten die Thüringer die einzige Saisonniederlage mit mehr als zehn Toren Differenz.

Krickau warnt trotzdem, dass die Füchse individuell nicht auf dem höchsten Niveau waren, aber den Glauben daran haben, dass sie ihren Rhythmus noch im Körper haben. Er schiebt auch nach, dass die Niederlage von Flensburg in Stuttgart nichts verändert hat und die Füchse alle Spiele gewinnen wollen, da von hinten auch noch Gummersbach kommt. Die Füchse haben in ihren eigenen Händen, wie sie das Spiel in Eisenach gewinnen können.

Es hat gut gepasst, dass sie jetzt ein paar Trainingseinheiten mehr hatten, als nach der Länderspielpause





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