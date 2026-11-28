Der 20-Jährige nimmt die Rolle als Führungsspieler in Köln voll an - und spricht zudem über Angebote im vergangenen Sommer und seinen Karriereplan.

Der 20-Jährige nimmt die Rolle als Führungsspieler in Köln voll an - und spricht zudem über Angebote im vergangenen Sommer und seinen Karriereplan. Nationalspieler Said El Mala geht beim Fußball-Bundesligisten 1.

FC Köln trotz seines jungen Alters gerne voran.

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„Ich will Verantwortung übernehmen, auch wenn ich nicht der Älteste bin. Der Trainer sagt mir auch immer wieder, dass ich genau das tun soll. Ich versuche, mit meinem Spiel die Mannschaft mitzuziehen“, sagte der 20-Jährige im kicker-Interview. Er sei „auf jeden Fall“ eine Führungspersönlichkeit.