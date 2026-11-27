Der kanadische Astronaut Joshua Kutryk hat die Geburt seines dritten Kindes aus dem All erlebt. Er ist nicht der erste Vater, der wegen einer Weltraummission nicht dabei vor Ort dabei sein konnte.

Der kanadische Astronaut Joshua Kutryk hat die Geburt seines dritten Kindes aus dem All erlebt. Er ist nicht der erste Vater, der wegen einer Weltraummission nicht dabei vor Ort dabei sein konnte.

Joshua Kutryk ist zum dritten Mal Vater geworden. Seine Tochter namens Katherine Grace kam zur Welt, während der 44-Jährige aktuell an Bord der Internationalen Raumstation seine erste Weltraummission absolviert. Die kanadische Raumfahrtbehörde „Trotz der Entfernung zwischen uns fühlen wir uns unglaublich verbunden, während wir unseren neuen kleinen Stern in unserem Leben willkommen heißen“, erklärten Kutryk und seine Frau Heather in der gemeinsamen Mitteilung.reiste er am 1.

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Oktober von Florida aus an Bord einer SpaceX Crew Dragon-Kapsel als Teil der Crew 13 zur Raumstation. Mit dabei sind zwei Das Paar hat bereits zwei Kinder im Alter von fünf und sieben Jahren. Die Familie muss vorerst auf ein gemeinsames Kennenlernen verzichten. Für seine Kinder soll der Flug aber eine besondere Botschaft vermitteln: „Wir hoffen, unseren Kindern zeigen zu können, dass es sich lohnt, große Träume zu verfolgen“, erklärten die Eltern nach Angaben der kanadischen Raumfahrtbehörde.