Wegen der Vogelgrippe im Kölner Zoo muss der Geißbock Hennes IX. weiterhin in Quarantäne bleiben und verpasst so die Heimspiele des 1. FC Köln.

fest. Dort wird zwar bestens für ihn gesorgt, doch die Heimspiele des 1. FC Köln darf der Geißbock weiterhin nicht besuchen. Hennes darf den Kölner Zoo nicht verlassen Erstmals fehlte Hennes im Derby zwischen dem 1.

FC Köln und Borussia Mönchengladbach am Sonntag, 11. Oktober 2026). Hennes muss im Zoo bleiben. Der Grund: Bei 27 neu eingetroffenen Entenvögeln war die Vogelgrippe diagnostiziert worden.

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Zunächst hieß es, dass die Quarantäne nach zwei Wochen aufgehoben werden sollte, doch Hennes sitzt weiterhin fest. Auf der Pressekonferenz sorgte Trainer René Wagner unter der Woche noch für Lacher zu diesem Thema. Nachdem die Fragerunde beendet war und die Kameras aus waren, schaute der FC-Coach auf seinen vorbereiteten Zettel und sagte: „Ihr habt nicht danach gefragt, aber ich habe hier noch stehen, dass Hennes am Samstag nicht im Stadion sein wird.