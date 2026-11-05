Führerschein-Reform: Bilger senkt Kosten und erlaubt Eltern als Fahrlehrer

Verkehrsminister Steffen Bilger reformiert die Fahrausbildung. Eltern dürfen nun Fahrrunden geben, was die Kosten um über 1000 Euro senken soll.

Verkehrsminister Steffen Bilger (CDU) kündigt eine umfassende Reform der deutschen Fahrausbildung an, um die gestiegenen Kosten für Fahrschüler drastisch zu senken. Derzeit liegen die durchschnittlichen Kosten für einen Führerschein bei mehr als 3000 Euro, was den Einstieg in das Verkehrswesen für viele junge Menschen erschwert. Bilger verspricht sich durch die neuen gesetzlichen Regelungen eine deutliche Entlastung der Verbraucher.

Das Verkehrsministerium strebt eine Kostensenkung von mehr als 1000 Euro an. Die Grundlage dafür bildet ein Gesetzentwurf, den Bilger von seinem Vorgänger Patrick Schnieder (CDU) übernommen hat. Der Bundestag hat diesen Entwurf am Donnerstag verabschiedet, jedoch mit wichtigen Änderungen, die die Praxis der Ausbildung neu definieren.

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Eltern als offizielle Fahrlehrer

Die zentrale Neuerung des Gesetzes besteht darin, dass Eltern und andere nahestehende Personen zukünftig ihre Kinder selbst Fahrstunden erteilen dürfen. Bisher war dies nur in einzelnen Bundesländern als Pilotprojekt erlaubt. Mit dem neuen Bundesgesetz wird die Laienausbildung nun zum flächendeckenden Standard in Deutschland, es sei denn, ein einzelnes Bundesland entscheidet sich ausdrücklich gegen die Umsetzung.

Für die Übungsfahrten müssen Fahrzeuge ab sofort mit blauen Quadraten ausgestattet werden, die ein weißes "L" in den Maßen 16 mal 16 Zentimeter tragen. Diese Schilder sind verpflichtend vorn und hinten am Fahrzeug anzubringen. Damit soll für andere Verkehrsteilnehmer eindeutig erkennbar sein, dass ein Fahranfänger unter Aufsicht fährt.

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Struktur der Ausbildung und Pflichtstunden

Die Ausbildung in der Fahrschule wird durch die Laienbetreuung nicht vollständig ersetzt. Zunächst müssen die Fahrschüler ihre Theorieprüfung bestehen und mindestens sechs Pflichtstunden bei einem ausgebildeten Fahrlehrer absolvieren. Anschließend folgt eine Einweisungsfahrt, bei der Fahrschüler und Fahrbegleiter gemeinsam unter der Aufsicht eines Lehrers unterwegs sind.

Nach 500 gemeinsam gefahrenen Kilometern ist eine obligatorische Evaluierungsfahrt mit dem Fahrlehrer erforderlich, gefolgt von mindestens sechs weiteren Pflichtstunden. Während dieser Zeit werden Fahrten auf der Autobahn, über Land und bei Dunkelheit trainiert. Die bisherige strikte Pflichtstundenzahl für diese Sonderfahrten fällt weg, um mehr Flexibilität zu schaffen.

Kriterien für Fahrbegleiter und Kontrollen

Nicht nur Eltern, sondern auch Geschwister, Onkel oder Tanten können als Fahrbegleiter fungieren. Voraussetzung ist, dass der Begleiter seit mindestens drei Jahren einen Führerschein besitzt, seit drei Jahren kein Fahrverbot vorliegt und maximal ein Punkt im Flensburger Verkehrsregister eingetragen ist.

Geld darf für die Fahrbegleitung nicht verlangt werden. Nach weiteren 1000 gefahrenen Kilometern übernimmt die Fahrschule erneut die Verantwortung. Bevor der Fahrschüler zur eigentlichen Prüfung angemeldet wird, ist eine neue, verpflichtende Probeprüfung abzulegen. Ziel ist es, die bisherige Durchfallquote von 37 Prozent bei der Klasse B zu senken.

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Kritik und internationale Vergleiche

Der Fahrlehrerverband äußert starke Skepsis gegenüber der neuen Regelung. Der Vorsitzende Jürgen Kopp hält die Pläne für "nicht verantwortbar", und sein Vize Kurt Bartels warnte bereits im Februar davor, dass Laien durch Laienausbildung unqualifizierte Fahrer hervorbringen könnten. Die Opposition kritisiert den Plan als gefährlichen Irrweg.

Der Blick nach Europa zeigt, dass das Modell grundsätzlich funktionieren kann. In Österreich besteht seit über 25 Jahren ein solches System. Jugendliche, die dort die Laienausbildung absolviert haben, begehen durchschnittlich weniger Verkehrsverstöße als Absolventen klassischer Fahrschulen. Allerdings ist das österreichische Modell deutlich strenger und verlangt mindestens 3000 gemeinsame Kilometer und zwölf vorangehende Fahrstunden.

Weitgehende Änderungen in Theorie und Prüfung

Neben der Praxis ändert sich auch die Theorieausbildung erheblich. Fahrschüler müssen den Stoff nicht mehr zwingend in der Fahrschule lernen, sondern können sich die Inhalte selbst aneignen. Auch reiner Online-Unterricht wird künftig möglich sein. Das Bundesministerium der Justiz plant zudem, die Zahl der Prüfungsfragen um rund ein Drittel auf 840 zu reduzieren.

Um Transparenz zu schaffen, soll ein neues Online-Register die Preise der Fahrschulen vergleichbar machen. Die Detailregelungen werden Ende November vom Bundesrat beschlossen, wobei die Länder noch Anpassungen vornehmen können. Die Bundesregierung betont, dass diese Maßnahmen notwendig sind, um die Kosten für junge Menschen tragbar zu halten.