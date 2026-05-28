Führerschein weg: Wann droht Fahrverbot oder Entzug?

Ein Leitfaden zu Fahrverbot und Führerscheinentzug in Deutschland: Gründe, Dauer und Möglichkeiten der Wiedererlangung.

Es ist die Strafe, die Autofahrer wohl am meisten fürchten: Der Führerschein ist weg. Man verliert die Freiheit, unabhängig unterwegs zu sein. Und teuer wird es in vielen Fällen noch dazu.

Meistens muss man zwar nur für ein paar Monate ohne auskommen, in schlimmeren Fällen aber auch für mehrere Jahre. Und in Extremfällen dürfen Betroffene sogar dauerhaft kein Auto mehr fahren. Die BILD-Anwältin Nicole Mutschke erklärt, wann ein Fahrverbot droht, wann die Fahrerlaubnis entzogen wird und in welchen Extremfällen der Führerschein für immer weg sein kann. Ein Fahrverbot kann zum Beispiel nach schweren Verkehrsverstößen drohen, etwa bei Alkohol am Steuer, erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen, Rotlichtverstößen oder wenn keine Rettungsgasse gebildet wurde.

Sobald der Bußgeldbescheid rechtskräftig ist, muss der Führerschein abgegeben werden. Wer in den vergangenen zwei Jahren kein Fahrverbot hatte, darf den Beginn häufig innerhalb von vier Monaten selbst bestimmen. So lässt sich das Fahrverbot manchmal besser mit Urlaub oder beruflichen Terminen planen. Wichtig: Die Frist läuft grundsätzlich erst ab dem Zeitpunkt, an dem der Führerschein tatsächlich bei der Behörde abgegeben wurde.

Nach Ablauf des Fahrverbots bekommt man ihn zurück. Die Fahrerlaubnis darf nur behalten, wer zum Führen von Kraftfahrzeugen geeignet ist. Fehlt diese Eignung, kann die Behörde oder ein Gericht die Fahrerlaubnis entziehen. Besonders streng wird es bei Drogen: Schon der Konsum harter Drogen kann Zweifel an der Fahreignung auslösen.

Bei 4 oder 5 Punkten gibt es eine Ermahnung, bei 6 oder 7 Punkten eine Verwarnung. Bei 8 Punkten gilt der Fahrer als ungeeignet und die Fahrerlaubnis wird entzogen. Der Führerschein kommt in einem solchen Fall nicht automatisch zurück. Eine Neuerteilung ist dann frühestens nach sechs Monaten möglich.

Je nach Einzelfall kann die Behörde Nachweise verlangen, etwa eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) oder andere Eignungsgutachten. Besonders schwerwiegend wird es bei Verkehrsstraftaten. Dann kann ein Gericht die Fahrerlaubnis vollständig entziehen. Das komme vor allem in Betracht, wenn sich aus der Tat ergibt, dass der Täter ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen ist.

Typische Fälle sind Trunkenheit im Verkehr mit einem Blutalkoholgehalt von 1,6 Promille oder mehr, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort mit erheblichen Schäden oder wiederholte schwere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung. Bei einem Fahrverbot ist der Führerschein meist nach wenigen Monaten zurück. Beim Entzug der Fahrerlaubnis dauert es länger: Die gesetzliche Sperrfrist beträgt in der Regel sechs Monate bis fünf Jahre. Ob Betroffene danach überhaupt wieder fahren dürfen, entscheidet die Fahrerlaubnisbehörde.

Sie prüft, ob alle Voraussetzungen erfüllt sind. In vielen Fällen reicht der Antrag allein nicht aus. Es können Schulungen, Gutachten oder eine MPU verlangt werden. Ja, in Extremfällen kann eine Sperre für immer angeordnet werden.

Es muss sich aber nicht jeder Sorgen machen. Das ist möglich, wenn zu erwarten ist, dass auch nach fünf Jahren noch eine Gefahr von der Person ausgeht. Beispielsweise bei wiederholten schweren Verstößen, bei dauerhafter Drogensucht oder bei einer psychischen Erkrankung, die die Fahreignung dauerhaft ausschließt. Die betroffenen Personen müssen dann unter Umständen ihr gesamtes Verkehrsverhalten überdenken und gegebenenfalls auf alternative Fortbewegungsmittel umsteigen.

Die Gesetze in Deutschland sind streng, und die Konsequenzen für Verstöße können sehr weitreichend sein. Daher ist es ratsam, sich stets an die Verkehrsregeln zu halten, um den Führerschein nicht zu riskieren





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