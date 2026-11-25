Die Los Angeles Rams stehen mit dem Rücken zur Wand und müssen auf ihre größte Waffe verzichten. War es das schon für das Superteam?

Der denkwürdigste Jubel der NFL-Saison im Video Die Los Angeles Rams stehen mit dem Rücken zur Wand und müssen auf ihre größte Waffe verzichten. War es das schon für das Superteam?

Es ist gerade einmal drei Monate her, da waren sich alle Wettanbieter und Experten einig: Die Meisterschaft in derim Sommer in Kalifornien ein Superteam gebildet, was es in der Liga so bisher wohl noch nie gab. Zahlreiche Megastars versammelten sich bei den Rams jeden Tag in der Kabine. Doch nach etwas mehr als der Hälfte der Saison ist der Super Bowl in weite Ferne gerückt. Ist die Saison noch zu retten?

Also read ING führt Visa-Kreditkarte mit 1,99 Euro monatlichen Gebühren ein

Immerhin gab es am Sonntag die große Hiobsbotschaft. Headcoach Sean McVay verriet, dass mit Puka Nacua der beste Receiver des Teams aufgrund einer OP am Innenband im rechten Knie „ein paar Monate“ ausfällt. Damit brechen den Rams und vor allem Quarterback Matthew Stafford nahezu alle Anspielstationen weg. Auch Davante Adams und Jordan Whittington fallen aus.

Tight End Terrance Ferguson hat bereits das Saisonaus ereilt. Bei den Receivern bleiben nur noch Tutu Atwell, Konata Mumpfield, Xavier Smith und CJ Daniels übrig. Zusammen kommen sie in dieser Saison auf gerade einmal auf 435 Yards. Die Titelmission könnte so vor allem für Stafford zum Himmelfahrtskommando werden.

Advertisement

Advertisement

Immerhin steht Los Angeles bei einerkönnte fast das Aus bedeuten. Bei einer Medienrunde von Prime Video versetzte sich mit Ryan Fitzpatrick eine Spielmacher-Legende in die Lage von Stafford und fasste die Situation aufMatthew Stafford hat kaum noch eine bekannte Anspielstation bei den Rams„Wir vergessen manchmal, dass diese Leute, die jetzt ausfallen, unglaublich talentiert sind. Manchmal landet man dann auf einmal ganz unten auf der Kaderliste, weil du nach Alternativen zu Nacua und Adams suchst.

Genau das ist die Chance für junge Spieler, einzuspringen und zu glänzen – und es allen zu zeigen“, sagte der heutige TV Experte. Er schreibt den Titelfavoriten noch lange nicht ab: „Sean McVay ist so innovativ. Matthew Stafford ist fähig, ein Spiel auf ganz besondere Weise zu navigieren. Er kann sehr genau merken, wer in seiner Offense auch wirklich den Ball bekommen will.

Man wird häufig zwei Running Backs gleichzeitig auf dem Feld sehen. Sie werden Wege finden, um sich neu zurechtzufinden und effizient zu sein.

“Fitzpatrick, der seine Karriere 2021 bei Washington beendete und für neun NFL-Teams spielte, fügte aufNachfrage an, was er Stafford raten würde: „Aus meiner Quarterbacksicht ist es so: Wenn so etwas wie gerade passiert, versuchst du die Leute, die einspringen, richtig heiß zu machen und ihnen ganz deutlich zu machen, dass jetzt ihre ganz große Chance endlich gekommen ist. Ich würde ihnen sagen, dass ich es kaum erwarten kann, da draußen zu sein mit ihnen gemeinsam.

“ Der Fachmann geht auch nicht davon aus, dass die Rams nun deutlich vermehrt auf das Laufspiel setzen werden. Vielmehr sagt er voraus, dass Stafford seine neuen Mitspieler genau prüfen wird.

Advertisement

Advertisement

„Man muss den neuen Receivern trotzdem auch ihre Chancen geben und ihnen vertrauen, ihren Job zu machen, und die Bälle werfen. Matthew Stafford ist einer der größten Quarterbacks jemals. Die Ersatzleute müssen diese Gelegenheit, mit Stafford zu spielen, wirklich wertschätzen und ihren Vorteil daraus ziehen.

“Oder schlägt nun die große Stunde der Defensiv-Superstars Myles Garrett und Aaron Donald? Beide Ausnahmespieler waren zu Saisonbeginn noch nicht fit, kommen aber immer mehr in Schwung. Bei der Medienrunde zeigte sich Andrew Whitworth, mit den Rams 2022 Champion, hoffnungsvoll.

„Über allem steht die Frage: ,Wie gut kannst du Defense spielen? ‘ Du hast dort all diese Puzzleteile zusammengebracht. Du holst Miles Garrett, du überredest Aaron Donald, aus dem Ruhestand zurückzukommen. Das müssen sie jetzt nutzen.

“ Die Statistiken geben ihm Recht. Die Rams sind in vielen Werten in der Defensive bereits unter den Top fünf. Und sollen Donald und Garrett die Gegner erst recht das Fürchten lehren. Matthew Stafford und Andrew Whitworth gewannen 2022 den Super BowlSo sind sie nun die Hoffnungsträger, die aus dem Schatten der Offensive treten könnten.

„Die Defense wird die einzige Sache sein, die die Rams in den Spielen hält. Du wirst nicht mehr in der Lage sein, die Gegner mit deiner Offensive vom Platz zu fegen ohne ihre ganzen Waffen. Sie müssen es in der Defense zusammenbringen“, weiß Whitworth. „Sie wissen jetzt alle, dass sie unbedingt Ballgewinne herbeiführen müssen. “