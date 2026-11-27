Branche, Unternehmensgröße und Standort beeinflussen maßgeblich das Gehalt – das gilt auch für Chefs. Finden Sie mit interaktiven Tools heraus, wie Sie als Führungskraft im Vergleich zu anderen dastehen.

Was muss man tun, um in Deutschland zum Spitzenverdiener zu werden? Die Antwort lautet: In der Regel sollte man dafür Personalverantwortung übernehmen. Zwar fördern immer mehr Unternehmen auch Fachkarrieren und locken Expertinnen und Experten mit höheren Gehältern als früher.

: Schon wer ein kleines Team mit bis zu vier Mitarbeitern leitet, hat eine mehr als doppelt so hohe Chance auf ein sechsstelliges Gehalt wie jemand ohne Führungsverantwortung. Doch in welchen Bereichen verdienen Führungskräfte am meisten? Und wie wirken sich Standort, Unternehmensgröße oder Berufserfahrung auf das Gehalt von Menschen mit Personalverantwortung aus? Das hat Grundlage der Auswertung sind rund 1,3 Millionen Gehaltsdaten, die Arbeitnehmer von 2022 bis 2026 auf der Plattform abgegeben haben.

Advertisement

Advertisement

Für die Auswertung hat Stepstone ausschließlich Gehälter von Menschen mit Personalverantwortung berücksichtigt. Die Plattform weist die Gehälter als Bruttojahresgehalt im Median aus. Dabei handelt es sich um den Wert, zu dem es genauso viele schlechter wie besser bezahlte Stellen gibt. Wer viel verdienen will, der hat vor allem bei einer Bank, einer Versicherung oder in der IT-Branche gute Chancen.