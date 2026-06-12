Führungswechsel im Jobcenter Bremen: Geschäftsführer Spinn nach Kontroversen um Kreativraum abberufen

Die Abberufung von Geschäftsführer Thorsten Spinn wirft ein neues Schlaglicht auf das Jobcenter Bremen. Hintergrund sind massive Vorwürfe zum Budgetverbrauch, insbesondere für den teuren Kreativraum und das Projekt Frida. Der Skandal erreicht die Behörde in einer ohnehin aufgeheizten Lage nach der Kündigung des kritischen Mitarbeiters Fred Göcken.

Erneuter Führungswechsel im Jobcenter Bremen führt zu anhaltender öffentlicher Debatte. Nachdem zuvor der Mitarbeiter Fred Göcken nach kritischen Äußerungen zum Bürgergeld fristlos entlassen worden war, folgt nun die Abberufung des Geschäftsführers Thorsten Spinn .

Die Entscheidung wurde von der Bremer Senatsverwaltung getroffen, da Spinn als kommunaler Angestellter und nicht bei der Bundesagentur für Arbeit beschäftigt ist. Sein furtherer Verbleib im öffentlichen Dienst ist noch nicht geklärt, jedoch wird vermutet, dass er an einer anderen Stelle innerhalb der Kommune eine neue Position erhalten könnte. Wichtig ist, dass die Abberufung nach derzeitigem Kenntnisstand nicht direkt mit dem Fall Göcken zusammenhängt, sondern auf massiven Vorwürfen bezüglich des Umgangs mit Budgets, Ausgaben und internen Projekten basiert.

Im Mittelpunkt der Kritik steht der sogenannte Kreativraum, eine 98 Quadratmeter große Tagungs- und Veranstaltungsfläche am Hauptsitz des Jobcenters in der Utbremer Straße. Der Raum wurde 2024 für interne Workshops, Schulungen und teamübergreifende Formate eingerichtet und ist mit einem Küchenbereich sowie hochwertigen Sitzmöbeln desPremiumherstellers Vitra ausgestattet. Ursprünglich wurden die Kosten öffentlich mit 600.000 Euro angegeben, jedoch berichtet der Weser-Kurier, dass die tatsächlichen Ausgaben bei rund 900.000 Euro liegen.

Zudem wurde die zuständige Trägerversammlung über dieses Projekt offenbar nicht informiert; die Kosten wurden aus dem allgemeinen Verwaltungsbudget beglichen, das zu etwa 84 Prozent aus dem Etat der Bundesagentur für Arbeit gespeist wird. Neben dem Kreativraum wurde zudem ein weiterer Bereich für das Frauenförderungsprojekt Frida geschaffen, das mit 293.000 Euro zu Buche schlug, obwohl die Trägerversammlung lediglich etwa 100.000 Euro bewilligt hatte. Thorsten Spinn stand bereits seit längerem in der Kritik.

Bereits 2024 war bekannt geworden, dass das Jobcenter einen Großteil seines Eingliederungsbudgets für die Förderung von Arbeitssuchenden fast vollständig ausgeschöpft hatte und daher mit Sondererlaubnis des Bundesarbeitsministeriums auf Haushaltsmittel des Folgejahres zurückgreifen musste. Die jetzige Abberufung trifft die Bremer Behörde zu einem Zeitpunkt, an dem sie bereits durch den Skandal um Fred Göcken und die daraufhin öffentlich gemachten Berichte über Missstände beim Bürgergeld stark unter Druck steht.

Seit der fristlosen Kündigung Göckens melden sich vermehrt ehemalige und aktuelle Mitarbeiter zu Wort, die ähnliche Erfahrungen schildern. Dadurch gerät die gesamte Organisation in ein schiefes Licht; die Ablösung des Geschäftsführers - wenn auch aus anderem Anlass - verstärkt das Bild von Führungsproblemen und fragwürdigem Ressourceneinsatz in einer ohnehin sensiblen Behörde, die für die Betreuung von Arbeitssuchenden und die Umsetzung des Bürgergelds zuständig ist





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