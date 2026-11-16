Deutschland gewinnt 3:1 in Serbien. Niclas Füllkrug ist Top-Torjäger in der Nationalmannschaft, bleibt aber unter Jürgen Klopp oft ohne Einsatz. Ein Sieg gegen Holland öffnet den Weg ins Viertelfinale.

Die deutsche Nationalmannschaft hat das Länderspiel in Serbien mit einem klaren 3:1-Sieg beendet. Dieses Ergebnis ist für den DFB-Bundestrainer Jürgen Klopp entscheidend, da ein Sieg gegen die Niederlande am kommenden Montag den direkten Weg ins Viertelfinale der Nations League ebnet. Trotz des Sieges rückt die aktuelle Torkrise der Offensive in den Fokus der Diskussion, da die angreifenden Spieler in der vergangenen Partie keine eigenen Treffer erzielen konnten.

Interne Torjägerliste und Einsatzzeiten

Niclas Füllkrug führt die interne Torjägerliste der DFB-Stürmer mit neun Toren in der aktuellen Saison an. Dennoch blieb der Bremer Stürmer beim Spiel in Serbien nur etwa 15 Minuten auf dem Platz. Die Statistik zeigt ein klares Bild: Fünf Partien liegen zurück, und null Angreifer-Tore stehen zu Buche. Füllkrug hat über ein Jahr auf sein Comeback gewartet und bekam in Serbien seine Chance, doch blieb er ohne nennenswerten Schuss.

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Die Torschützenliste für die aktuellen Spiele wird von anderen Spielern dominiert. Maximilian Ebnoutalib kommt auf sechs Treffer, Jonathan Burkardt auf fünf und Kai Havertz auf drei Tore. Additionally, Moritz Woltemade hat einen Treffer erzielt, während Deniz Undav torlos bleibt. Der 33-jährige Füllkrug wartete lange, aber seine Minuten waren in Serbien knapp bemessen.

Klopps Philosophie und Torkreativität

Der 59-jährige Bundestrainer Jürgen Klopp zeigt sich entspannt bezüglich der ausbleibenden Treffer von vorne. Er erklärte, dass ihm die Quelle der Tore im Moment egal sei. Sein Ansatz zielt darauf ab, Torgefahr aus allen Mannschaftsteilen zu kreieren, anstatt sich nur auf die Mittelstürmer zu verlassen. Eine Durststrecke im Angriff bereitet ihm derzeit keine schlaflosen Nächte.

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In den letzten fünf Spielen erzielte die Auswahl sechs Treffer, doch keiner kam von den klassischen Angreifern. Florian Wirtz traf zweimal, while Jonas Nmecha, Chris Führich und Max Bischof jeweils einmal trafen. Ein serbisches Eigentor komplettiert die Bilanz. Dies unterstreicht die vielschichtige Offensive des Teams unter der Führung von Klopp.

Sichtweisen von Havertz und Füllkrug

Kai Havertz, der als Arsenal-Profi fungiert, verpasste drei der fünf Klopp-Partien verletzungsbedingt. In den zwei Spielen, in denen er spielte, blieb er ohne Torerfolg, obwohl er beim vermeintlichen 1:0 in Serbien per Kopfball hoffte, das Ergebnis jedoch als Eigentor gewertet wurde. Er betonte, dass es scheißegal sei, wer die Tore schießt, und warnte davor, das Thema zu groß zu hängen. Tore werden früher oder später kommen, egal von wem.

Niclas Füllkrug, der aktuell in Topform ist und sein letztes Länderspieltor beim WM-Aus gegen Paraguay erzielte, fordert mehr Einsatzzeit nicht aktiv ein. Er erklärte, dass das Team auf sich selbst schaue und die Spielweise priorisiere. Seine Priorität liegt darin, sich dem System unterzuordnen und eine intensive Mannschaft zu sein, gegen die Gegner ungern spielen.

Ziele gegen Holland und Nations League

Das DFB-Team nimmt unter der Leitung von Jürgen Klopp spürbar Fahrt auf, und die Entwicklung ist erkennbar. Mit einem Sieg gegen die Niederlande erreicht Deutschland das Viertelfinale der Nations League. Dieser Schritt ist das unmittelbare Ziel der Mannschaft vor dem wichtigen Duell. Die aktuelle Formkurve gibt Anlass zu Optimismus für das bevorstehende Spiel.

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Die Null-Serie der Angreifer könnte jedoch irgendwann zum Problem werden, wenn sie anhält. Dennoch bleibt die Taktik, Tore aus allen Positionen zu generieren, bestehen. Das Team möchte weiterhin intensiv spielen und unabhängig vom Gegner bestehen. Der Fokus liegt nun vollständig auf dem nächsten Match, um die Qualifikation für die nächste Runde sicherzustellen.