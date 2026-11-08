Füllkrug bricht ZDF-Interview ab und ignoriert Nationalmannschaft

VfB Stuttgart Stürmer Niclas Füllkrug beendet ein Live-Interview beim ZDF abrupt, da er sich nicht mit der Nationalmannschaft befassen will. Der Vorfall ereignete sich unmittelbar nach einer 0:1-Niederlage.

Der VfB Stuttgart Stürmer Niclas Füllkrug hat am Samstagnachmittag ein geplantes Interview mit dem ZDF abrupt abgebrochen. Der 33-jährige Angreifer reagierte dabei deutlich gereizt auf Fragen zur Deutschen Nationalmannschaft, kurz nachdem seine Mannschaft die Partie in Stuttgart mit 0:1 verloren hatte. Füllkrug hatte zuvor erklärt, dass er derzeit schlichtweg keinen Kopf für die anstehenden Aufgaben im Trikot der DFB-Auswahl habe.

Konflikt im Sportstudio

Das Gespräch fand im Rahmen der Sendung "Aktuelles Sportstudio" des ZDF statt. Der Reporter Florian Zschiedrich versuchte, den VfB Stuttgart Spieler zu den bevorstehenden Länderspielen zu befragen. Füllkrug lehnte eine Antwort jedoch entschieden ab. Er erklärte dem Moderator, dass ihm die Thematik aktuell zu weit weg sei und er keine weiteren Fragen dazu beantworten wolle. Die direkte Konfrontation endete damit, dass der Stürmer das Mikrofon auf den Tisch legte und sich mit einem kurzen "ciao" verabschiedete.

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Gründe für die Absage

Die direkte Ursache für das Verhalten des 33-Jährigen war die gerade beendete Partie. Obwohl die Werder Bremen Elf ein gutes Spiel gemacht hatte, unterlag sie dem VfB Stuttgart mit 0:1. Füllkrug begründete seine Unwilligkeit zur Diskussion über die Nations League damit, dass er Respekt vor der gerade erlittenen Niederlage empfinde. Er habe einfach keinen mentalen Raum für zukünftige Termine, sondern fokussiere sich vollständig auf den aktuellen sportlichen Kontext und das unmittelbar vergangene Spiel.

Status in der DFB-Auswahl

Niclas Füllkrug gehört offiziell zum Kader der Deutschen Nationalmannschaft. Allerdings blickt er auf eine längere Phase ohne Pflichtspiele für das DFB-Team zurück. Sein letztes Aufgebot im Nationaltrikot fand im Juni 2025 statt. Damals bestritt er das Spiel um Platz drei bei der Final-Four-Veranstaltung der Nations League. In dieser Begegnung unterlag die DFB-Auswahl Frankreich mit 0:2. Seitdem war er nicht mehr im Aufgebot für internationale Wettbewerbe aktiv.

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Formtief und Torflaute

Die emotionale Reaktion des VfB Stuttgart Spielers spiegelt auch seine aktuelle Formkurve wider. Seit mehr als zwei Jahren, genauer gesagt seit September 2024, hat Niclas Füllkrug kein Tor mehr für die Nationalelf erzielt. Das letzte Länderspieltor fiel bei einem 5:0-Sieg gegen Ungarn. In dieser Phase seiner Karriere war er ein zentraler Teil der Offensive, doch die Tordauer ist inzwischen signifikant angestiegen. Für seinen Verein Werder Bremen traf er jedoch weiterhin regelmäßig.

Saisonbilanz und Ausblick

Trotz der Niederlage gegen Stuttgart bleibt Niclas Füllkrug statistisch einer der treffsichersten Angreifer in der Bundesliga. In der laufenden Spielzeit hat er für Werder Bremen zwölf Tore in zehn Pflichtspielen erzielt. Vor der heutigen Partie hatte er in sieben Bundesliga-Partien hintereinander getroffen. Dennoch ist er nun sieben Spiele lang ohne Torerfolg geblieben. Die angespannte Stimmung im Interview unterstreicht den Druck, der auf den besten Bundesliga-Torjäger dieser Saison lastet.