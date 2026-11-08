Füllkrug lehnt Klopp-Nominierung nach Stuttgart-Niederlage ab

Werder-Stürmer Niclas Füllkrug beendet Interview mit dem ZDF, als das Thema Nationalelf und Trainer Jürgen Klopp angesprochen wird.

Niclas Füllkrug hat ein geplantes Post-Spiel-Interview mit dem ZDF abrupt beendet, nachdem Reporter Florian Zschiedrich die Nominierung durch Bundestrainer Jürgen Klopp thematisierte. Der 33-jährige Stürmer des SV Werder Bremen zeigte sich nach der 0:1-Niederlage gegen den VfB Stuttgart gereizt und wies die Nachfrage zurück. Füllkrug signalisierte damit deutlich seine Ablehnung, sich im Moment der sportlichen Enttäuschung mit der Nationalmannschaft zu befassen.

Sachverhalt der abgebrochenen Kommunikation

Niclas Füllkrug erklärte während des Interviews direkt, dass er keinen Fokus auf die bevorstehenden Länderspiele legen könne. Er verwies darauf, dass der Verlierermodus noch nachwirke und er nicht unhöflich sein wolle, aber ein Spielverlust von 1:0 gegen Stuttgart im Vordergrund stehe. Der Torjäger betonte, dass Themen der Nations League am Freitag in Serbien und am darauffolgenden Wochenende gegen die Niederlande aktuell keinen Raum in seinem Kopf hätten.

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Reaktionen und Kontext der DFB-Auswahl

Als Florian Zschiedrich versuchte, das Interview fortzuführen und ein Zitat des Bundestrainers Jürgen Klopp einzubringen, reagierte Füllkrug mit der kurzen Antwort "Nee, danke, ciao". Er legte das Mikrofon auf den Tisch und verließ den Bereich, wobei er dem Reporter noch höflich die Hand reichte. Diese Geste markierte das eindeutige Ende der Kommunikation, da der Stürmer offenbar keine Kommentare zu seiner Situation im Kader geben wollte.

Vergangenheit und aktuelle Form des Spielers

Die Situation ist vor dem historischen Hintergrund zu sehen, dass Füllkrug zuletzt im September 2025 unter dem Vorgänger von Jürgen Klopp, Julian Nagelsmann, zum DFB-Kader gehörte. Sein letztes Länderspiel bestritt er im Juni 2025 beim Final-Four-Turnier der Nations League, bei dem die DFB-Auswahl mit 0:2 gegen Frankreich im Spiel um Platz drei verlor. Sein letztes Tor für die Nationalelf datiert auf den September 2024 beim 5:0-Sieg gegen Ungarn, was mehr als zwei Jahre zurückliegt.

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Im Vereinsbereich läuft die Formkurve von Niclas Füllkrug indes positiv auf. Für den SV Werder Bremen hat der Angreifer in dieser Saison zwölf Tore in zehn Pflichtspielen erzielt. Bis zur Niederlage in Stuttgart traf er in sieben Bundesliga-Partien hintereinander und ist mit neun Toren aktuell der beste Bundesliga-Torjäger der laufenden Saison, was seine Bedeutung für die Bremenner Offensive unterstreicht.

Die Weigerung des Spielers, über die Nationalmannschaft zu sprechen, korreliert direkt mit dem verlorenen Punktspiel. Füllkrug machte klar, dass er die aktuelle sportliche Lage im Verein priorisiert und keine Gedanken an nächste Woche verschwenden möchte. Dieses Verhalten spiegelt den typischen Fokus eines Profi-Atleten wider, der seine Leistung im unmittelbaren Kontext bewertet und keine Ablenkung durch nationale Diskussionen zulassen will.