Niclas Füllkrugs Comeback bei Werder Bremen steigert die Trikot-Verkäufe massiv. Der Klub rechnet mit einer Umsatzsteigerung von bis zu 40 Prozent im Merchandising.

Die Rückkehr von Niclas Füllkrug nach Werder Bremen hat sich nicht nur sportlich, sondern auch finanziell als voller Erfolg erwiesen. Der 33-jährige Stürmer, der sich in einer Leihe vom englischen Klub West Ham dem deutschen Verein angeschlossen hat, überzeugt auf dem Platz mit einer beeindruckenden Torausbeute. In nur elf absolvierten Partien für den Verein in Bremen hat der Angreifer bereits zwölf Tore erzielt, wobei neun dieser Treffer auf das Konto der Liga und drei auf das des Pokals gehen. Diese statistische Quotenlage ist für den Zeitpunkt in der laufenden Saison ein historischer Rekord, der beim Verein noch nie zuvor verzeichnet wurde.

Finanzbilanz und Trikot-Verkäufe

Der Einfluss des Stürmers auf den Umsatz

Prognosen und Zukunftsaussichten

Die positiven sportlichen Leistungen strahlen direkt auf die wirtschaftlichen Kennzahlen des Klubs aus. Am vergangenen Sonntag präsentierte der Vorstandsvorsitzende Klaus Filbry , 59 Jahre alt, die Geschäftsbilanz für die Spielzeit 25/26. Dank bedeutender Erlöse aus Transfers hat Werder Bremen das vergangene Geschäftsjahr mit einem leichten Plus von 2,1 Millionen Euro abgeschlossen. Allerdings zeigt sich das Gesamtbild differenzierter, da nicht alle Geschäftsbereiche zum Gewinn beigetragen haben. Insbesondere im Segment Handel klaffte eine Lücke von 3,4 Millionen Euro, was einem Rückgang von 12,6 Millionen Euro in der Vorsaison 24/25 auf nunmehr 9,2 Millionen Euro entspricht. Ein wesentlicher Faktor für diese roten Zahlen waren die schwachen Absatzzahlen bei den offiziellen Trikots.Die zuvor durchwachsene Saison mit dem 15. Platz in der Tabelle hatte die Nachfrage nach der Kleidung der Starspieler drastisch reduziert. Dadurch entstand eine massive finanzielle Lücke im Merchandising-Bereich, die den Klub vor Probleme stellte. Doch die aktuelle Dynamik ändert diese Tendenz deutlich. Das Trikot mit der Rückennummer 10, das Niclas Füllkrug trägt, verkauft sich exzellent und treibt die Umsätze wieder nach oben. Der Klub geht intern von einer signifikanten Steigerung der Umsätze im Bereich Handel zwischen 35 und 40 Prozent aus, was auf das starke Engagement der Fans für den neuen Leistungsträger zurückzuführen ist.

Klaus Filbry unterstreicht gegenüber der Bild-Zeitung, dass der Verein im Handel wieder die Dimensionen erreichen wird, die in der Spielzeit 2024/25 verzeichnet wurden. Er bezeichnet Niclas Füllkrug ausdrücklich als Entwicklungsfaktor für diesen Bereich, da die Nachfrage nach seiner Kleidung deutlich höher ausfällt als in der vergangen Saison. Trotz der erwarteten hohen Umsätze fällt der eigentliche Gewinnanteil im Handel vergleichsweise gering aus. Nach den Informationen der Bild-Zeitung rechnet Werder Bremen am Ende mit einem Gewinn von 300.000 bis 500.000 Euro in diesem Segment. Dennoch ist klar, dass ohne den Beitrag von Füllkrug der Verein mit großer Wahrscheinlichkeit weiterhin Minusgeschäfte hätte machen müssen.