Niclas Füllkrug trifft neun Tore nach acht Spielen. DFB-Sportdirektor Rudi Völler bestätigt die herausragende Leistung und vergleicht sie mit eigenen Rekordzeiten.

Die aktuelle Formkurve von Niclas Füllkrug zieht deutliche Kreise in der deutschen Fußball szene. Der 33-jährige Stürmer, der für Werder Bremen aufläuft, hat in den ersten acht Spieltagen bereits neun Tore erzielt. Diese beeindruckende Bilanz hat selbst DFB -Sportdirektor Rudi Völler nicht übersehen. Völler, der einst einen ähnlichen Start als Rekord für Bremen verbuchen konnte, muss nun konstatieren, dass dieser Rekord nun Füllkrug gehört. Die Leistung des Angreifers ist so herausragend, dass sie selbst unter den kritischsten Beobachtern kaum Zweifel an seiner aktuellen Treffsicherheit zulässt.

Juventus-Stürmer Füllkrug als DFB-Option

Die Diskussion um die Nationalmannschaft gewinnt durch diese Leistungen neue Dynamik. Während der Weltstar Harry Kane gerade den Ballon d'Or gewonnen hat und von der Bundesliga gefeiert wird, steht Niclas Füllkrug in einer einzigartigen Position. Kane hat zwar den besseren Pass, was die Nationalmannschaft betrifft, doch die aktuelle Form bei Füllkrug ist unübersehbar. Einige Beobachter fragen sich, ob ein 33-Jähriger wirklich nicht mehr für die Spitze fit ist. Doch die Argumente sprechen klar für ihn: Er trifft konsequent, er ist teamfähig und er bringt eine positive Atmosphäre ins Kader. Selbst wenn er nicht für die nächsten drei großen Turniere vorgesehen sein sollte, wäre eine Nominierung basierend auf der aktuellen Form gerechtfertigt.

Also read Füllkrug schnappt sich Völler-Rekord – Werder feiert, Weisers Pech überschattet frühe Minuten

Es geht hier nicht um eine Forderung, sondern um eine Anerkennung der Realität. Füllkrug gilt als super Typ, der jederzeit bereit wäre, wenn die DFB-Trainer ihn anrufen. Solch eine positive Persönlichkeit könnte der Mannschaftstimmung auch dann helfen, wenn er nicht direkt eingesetzt wird. Die Möglichkeit, ihn einfach mit Vornamen anzusprechen, zeigt seine Vertrautheit und seine Rolle im Team. In einer Zeit, in der Formschwankungen bei Stars wie Harry Kane zu schmerzlichen Momenten führen, zeigt Füllkrug Stabilität und Zuverlässigkeit. Seine goldenen Tage scheinen längst nicht vorbei zu sein, im Gegenteil.

Vergleich mit Harry Kane und anderen Stürmern

Der Vergleich mit Harry Kane ist unumgänglich, da beide Namen oft in einem Atemzug genannt werden. Kane, der gerade seinen persönlichen Erfolg gefeiert hat, verschießt in seiner goldenen Woche unerwartet einen Elfmeter. Dieser Fehler könnte möglicherweise den Sieg kosten und zeigt, dass auch die größten Stars menschliche Schwächen haben. Falls jemand daran gezweifelt hat, ob Weltstars fehlerfrei sind, hat diese eine Woche diese Illusion zerstört. Im Kontrast dazu steht Füllkrug, der seine Treffer sicher verwertet und somit als verlässliche Option wahrgenommen wird. Die Bundesliga feiert Kane, doch in der nationalen Debatte zählt die aktuelle Praxis im Verein.

Advertisement

Die Frage ist, warum man sich nicht einfach nach der aktuellen Form richtet, statt nach starren Konzepten. Ein altmodischer Gedanke mag das sein, doch es ist ein sinnvoller. Wenn Füllkrug so trifft wie bisher, führt kein Weg an ihm vorbei. Die Altersfrage ist irrelevant, solange die Ergebnisse stimmen. Auch wenn die EM 2028 oder weitere Turniere in weiter Ferne liegen, ist die momentane Leistung ein starker Indikator für die Zukunft. Der DFB sollte diese Signale ernst nehmen und die Stärken des Spielers in seine Planungen einbeziehen.

Sorgen bei Schalke 04 und Gladbach

Während Füllkrug aufblüht, gibt es andere Traditionsklubs, die echte Sorgen haben. Neben Borussia Mönchengladbach ist vor allem Schalke 04 in einer kritischen Phase. Vor jedem Heimspiel singen die Fans dort mit Inbrunst das Steiger-Lied, das seit 2023 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Doch nach dem bekannten Kohle-Kumpel-Song folgt oft nur noch Stille. Die sportliche Lage ist ernüchternd: Fünf Ligaspiele ohne Sieg und vier Pflichtspiele in Folge ohne Tor. Diese Entwicklung steht in starkem Kontrast zum Erfolg von Werder Bremen und Niclas Füllkrug.

Die Situation bei Schalke 04 zeigt, wie schnell Traditionen in eine sportliche Talfahrt rutschen können. Die Fans halten dennoch zu ihrer Mannschaft, doch die Ergebnisse lassen auf sich warten. Während Füllkrug für Freude auf den Tribünen sorgt und die Statistik nach oben treibt, kämpft Schalke um den ersten Treffer. Diese Differenz macht deutlich, wie wichtig aktuelle Form und morale sind. Für Füllkrug bedeutet die Situation eine Bestätigung seiner Fähigkeiten, während die anderen Klubs nach Wegen suchen, ihre eigene Dynamik zurückzugewinnen.