Füllkrug: Warum ein DFB-Comeback unter Klopp unwahrscheinlich bleibt

Füllkrug trifft für Werder Bremen zwölfmal in zehn Pflichtspielen. Ein DFB-Comeback unter Klopp ist laut Analyse spielerisch unwahrscheinlich.

Stürmer Füllkrug stellt seit seiner Leihe zu seinem Herzensverein Werder Bremen einen Rekord nach dem anderen auf. Nach zehn Pflichtspielen stehen zwölf Tore auf seinem Konto. Mit 33 Jahren wirkt der Angreifer auf dem Höhepunkt seines Schaffens, doch ein Comeback im DFB-Team bleibt fraglich.

Lange Zeit schien die Karriere des Angreifers eher auszulaufen als aufzuleben. In Italien und England war er kaum mit guten Leistungen oder Toren aufgefallen. Umso überraschender wirkt die Entwicklung, die er seit seiner Rückkehr in den Bremer Angriff nimmt.

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Form und Verletzungshistorie von Füllkrug

Die Verletzungshistorie des Stürmers wirft Fragen auf, wie fit er künftig sein wird. In der bisherigen Saison fiel er jedoch kein einziges Mal verletzungsbedingt aus. In seiner Laufbahn ist das eine große Ausnahme.

Fünf seiner Tore erzielte Füllkrug per Elfmeter. Das gilt als Qualitätsmerkmal, zeigt aber zugleich, wie stark der Faktor Glück bei einem solchen Lauf mitspielt.

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Die Analyse hält es nicht für ausgeschlossen, dass Füllkrug auch in zwei Jahren zu den besten deutschen Torjägern gehört. Wahrscheinlich sei das jedoch nicht. Diese Einschätzung prägt die Debatte um seine Rolle im Nationalteam.

Warum Klopp Füllkrug kaum nominieren dürfte

Das entscheidende Argument gegen ein DFB-Comeback ist spielerischer Natur. Klopp müsste sein System grundlegend ändern, um Füllkrugs Stärken zur Geltung zu bringen.

Diese Stärken liegen weder im Pressing über 90 Minuten noch in Tempoläufen in die Tiefe. Bei Werder übernehmen andere diese Aufgaben, sodass Füllkrug häufig als verkappter Spielmacher agieren kann.

Im deutschen Nationalteam ist diese Rolle jedoch Spielern wie Florian Wirtz und Jamal Musiala vorbehalten. Für einen Stürmer mit Füllkrugs Profil bleibt damit wenig Raum im aktuellen Konzept.

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Füllkrug könnte in der Nations League durchaus gut gebrauchen. Allerdings ist Klopp kein großer Fan des Wettbewerbs, weshalb dieses Argument allein kaum ausreicht.

Umbruch im DFB-Team braucht klare Perspektive

Dringender als kurzfristige Lösungen braucht das Team einen Plan für die Zukunft. Jungen Spielern mit Perspektive sollten zunächst Chancen eingeräumt werden, ebenso wie Turniererfahrung.

Der von Klopp eingeläutete Umbruch würde nach Ansicht der Analyse völlig konterkariert, wenn plötzlich alles auf einen 33-jährigen Stürmer ausgelegt würde. Das gelte selbst dann, wenn er nur als Joker eingesetzt werde.

Im Neuaufbau gilt nach dieser Einschätzung: Form ist eine Momentaufnahme, Entwicklung ist ein Prozess. Der DFB sollte bei Letzterem bleiben.