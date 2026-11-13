Füllkrugs Rückkehr: DFB Coach Jürgen Klopp bringt Werder-Topscorer ins Spiel

Niclas Füllkrug kehrt ins deutsche Nationalteam zurück. Jürgen Klopp brachte den Werder-Stürmer im Nations-Liga-Spiel gegen Serbien für Kai Havertz ein.

Der deutsche Nationalspieler Niclas Füllkrug ist im Kader der Nationalmannschaft zurückgekehrt. Bundestrainer Jürgen Klopp entschied sich während der Nations League gegen Serbien für den Stürmer von Werder Bremen. Der 33-Jährige wurde im Auswärtsspiel in Belgrad in der 74. Minute eingewechselt.

Einwechslung als Klopp-Vertrauensbeweis

Die Begegnung zwischen Deutschland und Serbien endete mit einem klaren 3:1-Erfolg für das Team von Jürgen Klopp. Zu Beginn des Spiels saß Niclas Füllkrug jedoch noch auf der Ersatzbank. Der Trainer vertraute zunächst Kai Havertz von Arsenal auf der Position als Stürmer. Diese Entscheidung ähnelte der Situation im Pokalaus bei Borussia Dortmund, wo Füllkrug ebenfalls nicht in der Startelf stand. Dennoch blieb das Vertrauen des DFB-Coachs erhalten. Rund 15 Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit holte Klopp den Werder-Goalgetter ins Spiel. Er brachte Füllkrug für den zuvor eingesetzten Havertz, um die Ergebnisse abzusichern.

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Statistiken und Spielverlauf

Beim Stand von 3:1 für die deutsche Elf erfolgte die taktische Veränderung. Das Spiel war zuvor durch Tore von Florian Wirtz in der 12. Minute und Brajan Gruda in der 50. Minute geprägt worden. Eröffnungstorwar ein Eigentor von Srjdan Babic in der dritten Minute. Gegen Ende erzielte Babic in der 56. Minute den Anschlusstreffer auf 1:3. Ein abgefälschter Schuss kurz vor dem Abpfiff brachte keine weiteren Tore. Füllkrug selbst blieb bis auf diesen abgefälschten Versuch unauffällig, zeigte aber seine Präsenz.

Perspektiven und historische Einordnung

Niclas Füllkrug präsentierte sich bei der anschließenden DFB-Pressekonferenz als wichtiger Botschafter für Jürgen Klopp. Er bezog klar Stellung zur anstehenden Europameisterschaft und thematisierte seine Altersthematik. Zuvor lief der gebürtige Hannoveraner im Jahr 2025 das letzte Mal im Dress der deutschen Nationalelf auf. Damals stand er über die vollen 90 Minuten gegen Frankreich auf dem Platz, das Spiel endete 0:2. Sein Debüt gab er bereits im Vorfeld der WM 2022 in Katar. Insgesamt verzeichnet er 14 Tore in nun 25 Einsätzen.

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Auswirkungen auf Werder Bremen

Trotz der Nominierung für die Nationalmannschaft beschäftigte Füllkrug das Ergebnis von Werder Bremen mehr als die Abberufung. Die Bremer hatten zuvor mit 0:1 gegen den VfB Stuttgart verloren. Diese Niederfolge trieb ihn nach dem Spiel mehr um als die positive Nachricht. Es zeigt sich erneut, dass Werder Bremen nur mit seinem Toptorjäger Niclas Füllkrug funktioniert. Dies bestätigte auch das Pokalspiel in Dortmund.

Zukunft und strategische Risiken

Das deutliche Abhängigkeitsverhältnis zwischen dem Verein und dem Spieler könnte für Werder Bremen zum Risiko werden. Wenn der Verein auf den 33-Jährigen nicht verzichten kann, entstehen strategische Lücken. Die Rückkehr in die Nationalelf unterstreicht seine aktuelle Bedeutung. Für die weitere Saisonentwicklung bleibt die Integration dieses Schlüsselspielers zentral. Die Fans und Vereinsführung beobachten die Entwicklung genau.