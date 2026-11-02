Funding Circle kauft eigene Aktien zurück

Funding Circle Holdings kauft im Oktober 2026 eigene Aktien zurück. Die Aktionäre erhalten Details zu Volumen und Preisen des Buyback-Programms.

Funding Circle Holdings plc hat im Zeitraum vom 26. Oktober 2026 bis zum 30. Oktober 2026 erhebliche Mengen eigener Aktien an der London Stock Exchange erworben. Diese Transaktionen erfolgen im Rahmen des am 21. September 2026 angekündigten Rückkaufprogramms. Die Käufe wurden in Abstimmung mit dem Wertpapierhaus Deutsche Bank AG durchgeführt und betreffen ordentliche Aktien des Unternehmens.

Detaillierte Transaktionsdaten Oktober 2026

Die aggregierten Daten der Käufe über die einzelnen Handelstage zeigen eine konsistente Strategie zur Aktienrücknahme. Am 26. Oktober 2026 wurden 80.000 Stück zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 211,7044 Pence erworben. Der Kurs bewegte sich an diesem Tag zwischen einem Tief von 210,00 Pence und einem Hoch von 213,00 Pence. Die Transaktion findet ausschließlich an der London Stock Exchange statt.

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Am Folgetag, dem 27. Oktober 2026, erhöhte das Unternehmen das Volumen auf ebenfalls 80.000 Aktien. Der durchschnittliche Kaufpreis lag bei 213,7573 Pence. Die Schwankungsbreite reichte von 211,50 Pence bis hin zu 215,00 Pence pro Aktie. Dies deutet auf eine stabile Nachfrage und ein aktives Management des Rückkaufprozesses hin. Die Kurse blieben dabei deutlich über dem Niveau des Vortages.

Am 28. Oktober 2026 erfolgte der Kauf weiterer 80.000 Anteile. Der gewichtete Durchschnittspreis sank leicht auf 210,1696 Pence. Die Preisspanne an diesem Tag war mit 207,00 Pence als Untergrenze und 211,75 Pence als Obergrenze etwas weiter gefasst als an den beiden vorherigen Tagen. Dies zeigt die Marktdynamik, auf die das Unternehmen reagiert, um kosteneffizient Aktien zurückzukaufen.

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Am 29. Oktober 2026 wurde das Volumen leicht reduziert, um 70.071 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 207,2335 Pence zu erwerben. Der niedrigste Preis an diesem Tag lag bei 205,00 Pence, das höchste Gebot bei 213,50 Pence. Dieser Tag markierte die günstigsten Durchschnittspreise im Betrachtungszeitraum, was für die Effizienz des Buyback-Programms spricht. Die Volatilität blieb jedoch im normalen Rahmen.

Am 30. Oktober 2026, dem letzten Tag des Berichtszeitraums, wurden 90.000 Aktien gekauft. Der gewichtete Durchschnittspreis betrug 209,4859 Pence. Die Spanne lag zwischen 207,50 Pence und 211,00 Pence. Insgesamt wurden in diesen fünf Handelstagen 400.071 Aktien erworben. Die Summe dieser Transaktionen ist signifikant für das gesamte Aktienkapital des Unternehmens und wird die Kapitalstruktur spürbar verändern.

Auswirkung auf das Aktienkapital

Das Unternehmen beabsichtigt, die erworbenen ordentlichen Aktien in eigenen Bestand zu halten, auch bekannt als Treasury Shares. Nach Abschluss dieser Käufe hält Funding Circle Holdings plc insgesamt 12.218.497 eigene Aktien im Treasury. Diese Haltung erlaubt es dem Unternehmen, Flexibilität bei der Kapitalallokation zu behalten oder zukünftige Ausgabewerte zu tätigen.

Die Gesamtzahl der ausgegebenen ordentlichen Aktien beträgt nun 292.523.079 Stück, exklusive der Aktien im eigenen Bestand. Das gesamte emittierte Aktienkapital, einschließlich der Treasury Shares, beläuft sich auf 304.741.576 Stück. Diese Zahlen sind entscheidend für die Berechnung der Stimmrechte und der Beteiligung der Aktionäre am Unternehmen.

Die Zahl von 292.523.079 ordentlichen Aktien repräsentiert die Gesamtheit der Stimmrechte im Unternehmen. Aktionäre können diese Anzahl als Nenner für Berechnungen verwenden, um festzustellen, ob sie Meldepflichten gemäß den Regeln der Financial Conduct Authority zur Offenlegung von Transparenzinformationen erfüllen müssen. Dies ist besonders relevant bei Änderungen des Anteilsbesitzes.

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Einzeldaten und Markttransparenz

Zur Einhaltung der Vorschriften nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014, die im britischen Recht verankert ist, werden detaillierte Informationen zu den einzelnen Trades offen gelegt. Die Transaktionen wurden von der Deutschen Bank AG als Teil des Aktienrückkaufprogramms durchgeführt. Die Tabelle enthält Volumen, Preise in GBp, Uhrzeiten und Transaktionsreferenznummern.

Anhand der Einzeldaten lässt sich der genaue Handelsverlauf nachvollziehen. So wurden beispielsweise am 26. Oktober 2026 zahlreiche kleine Pakete zwischen 168 und 4.635 Aktien gehandelt. Die Preise bewegten sich hierbei meist zwischen 210,00 und 213,00 Pence. Spätere Trades am selben Tag, gegen 16 Uhr, fanden zu Preisen um die 211,50 Pence statt. Dies zeigt eine kontinuierliche Kaufaktivität throughout des Tages.

Am 27. Oktober 2026 waren die Handelsvolumina ähnlich verteilt. Hier lagen die Preise jedoch tendenziell höher, zwischen 213,00 und 215,00 Pence. Große Transaktionen von über 3.000 Stück wurden zu Preisen von 215,00 Pence getätigt. Die Transaktionsreferenznummern verlaufen fortlaufend, was die Vollständigkeit der Meldung bestätigt. Die London Stock Exchange fungierte als einziger Handelsplatz für diese Transaktionen.

Die detaillierte Offenlegung dient der Markttransparenz und dem Anlegerschutz. Sie ermöglicht es Investoren und Regulierungsbehörden, den Einfluss des Unternehmens auf den Aktienkurs zu bewerten. Das Buyback-Programm ist ein signalhaftes Instrument, das oft als Vertrauen in die eigene Wertentwicklung interpretiert wird. Funding Circle Holdings nutzt diese Strategie aktiv, um den Buchwert pro Aktie zu erhöhen und die Rendite für die verbleibenden Aktionäre zu steigern.

Die Zusammenfassung der Daten zeigt ein diszipliniertes Vorgehen des Unternehmens. Die Preise schwankten im engen Korridor zwischen 205,00 und 215,00 Pence. Das durchschnittliche Volumen pro Tag lag bei über 80.000 Aktien. Dies unterstreicht die Relevanz des Programms für die Liquidität und die Marktkapitalisierung. Die zukünftige Entwicklung der Treasury Shares bleibt abzuwarten, doch die derzeitige Halteabsicht stabilisiert die Eigenkapitalstruktur vorerst.