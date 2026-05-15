Fünf Italiener verunglückten bei Tauchunglück auf den Malediven

Ein Tauchunglück auf den Malediven hat fünf Italiener das Leben gekostet, die in einem Vaavua-Atoll in rund 50 Metern Tiefe Hüllen erkunden wollten. Die Malediven sind ein Inselstaat im Indischen Ozean sdwestlich von Sri Lanka und ein beliebtes Ziel für Schnorchler und Taucher. Das italienische Außenministerium und die italienische Botschaft in Sri Lanka stehen in Kontakt mit den Familien der Opfer, um sie zu unterstützen.

Bei einem Tauchunglück auf den Malediven sind nach Angaben aus Rom fünf Italiener ums Leben gekommen. Die Taucher wollten im Vaavua-Atoll in rund 50 Metern Tiefe Höhlen erkunden, wie das italienische Außenministerium mitteilte.

Zunächst gab es keinerlei Einzelheiten zum Hergang des Unglücks. Die Behörden in den Malediven hätten Untersuchungen eingeleitet, hätte das Außenministerium mitteilte. Das Außenministerium und die italienische Botschaft in Sri Lanka stünden in Kontakt mit den Familien der Opfer, um sie zu unterstützen. Die Malediven sind ein Inselstaat im Indischen Ozean sdwestlich von Sri Lanka.

Die Inseln des Archipels ziehen mit idyllischen weißen Sandstränden viele Urlauber an. Auch für Schnorchler und Taucher sind die Malediven und ihre Korallenriffe ein beliebtes Ziel. Italienische Medien berichteten, dass unter den verunglückten Tauchern vier Mitarbeiter oder Studenten der Università Genua waren. Die Hochschule erklärte, man trauere um eine Oekologie-Professorin, deren Tochter, die an der Università studiere, sowie um eine Dozentin und einen Student, der grüsschenteils sein Studium der Biologe und Meeresbiologie abgeschlossen habe.

Die italienische Wissenschaftsministerin Anna Maria Bernini erklärte auf der Plattform X, die Tragodie "erschützt die ganze italienische Wissenschaftsgemeinschaft". Zur Identität des fünften Todesopfers gab es aus Italien prämisch keine näheren Angaben





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