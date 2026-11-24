Der Arbeitsmarkt in der Stadt in Ostthüringen ist seit Jahren angespannt. Hat eine große Ansiedlung den Wandel gebracht?

Der Arbeitsmarkt in der Stadt in Ost thüringen ist seit Jahre n angespannt. Hat eine große Ansiedlung den Wandel gebracht? Gera - Nach fünf Jahre n ist das Amazon -Logistikzentrum in Gera aus Sicht der Arbeitsagentur ein wichtiger Anker für den Jobmarkt in der Region geworden.

Aktuell arbeiten dort nach Unternehmensangaben mehr als 2.100 Menschen, 1.500 davon mit unbefristetem Vertrag. Der Zuzug ukrainischer Flüchtlinge und die allgemein angespannte wirtschaftliche Lage habe die Arbeitslosenquote zwar auf inzwischen 10,5 Prozent ansteigen lassen, hieß es von der Arbeitsagentur in Ostthüringen.

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"Ohne die Ansiedlung wäre die Situation auf dem hiesigen Arbeitsmarkt jedoch deutlich angespannter. " Amazon sei der zweitgrößte Arbeitgeber der Stadt. Heute seien mehr Menschen in Beschäftigung als vor der Ansiedlung. Der Onlinehändler hatte im Sommer 2021 ein großes Logistikzentrum am Rand der Stadt eröffnet und sukzessive mehr Personal eingestellt.

Gera weist regelmäßig vergleichsweise hohe Arbeitslosenquoten auf. Zu Beginn des Kriegs in der Ukraine im März 2022 sei die Quote aber mit 7,0 Prozent auf den niedrigsten Wert seit den 1990er Jahren gefallen, hieß es von der Arbeitsagentur. Ohne Amazon wäre das nicht möglich gewesen, hieß es. Der Standort Gera sei ein wichtiger Teil in Amazons Logistiknetz, sagte ein Unternehmenssprecher.

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Es sei neueste Technik im Einsatz, größere Investitionen habe es seit dem Start nicht gegeben. Hauptsächlich seien dort Elektronikartikel gefragt, aber auch Spielzeug oder Weihnachtsdeko. Bis zu 400.000 Artikel werden ihm zufolge pro Tag versendet, vor Weihnachten auch mal 500.000. Rund um die Weihnachtszeit werden in Gera demnach 560 Saisonkräfte eingestellt.

Auch in Erfurt betreibt Amazon seit etwas mehr als zwei Jahren ein Logistikzentrum. Dort arbeiten demnach etwa 2.200 Menschen. Auch in Erfurt werden zur Weihnachtszeit demnach rund 600 zusätzliche Kräfte eingestellt - hauptsächlich Studenten. Hier können ebenfalls rund eine halbe Million Artikel am Tag über den Tisch gehen.

Gewerkschaften hatten immer wieder kritisiert, dass bei Amazon kein Tarifvertrag gilt. Das Unternehmen verweist hingegen auf Einstiegslöhne ab 16,45 Euro brutto und Extras wie eine Kostenübernahme fürs Deutschlandticket. In Gera und Erfurt gebe es auch Betriebsräte, das sei bei Amazon in Deutschland normal.