Ein Messerangriff in New Yorks Penn Station hat fünf Menschen verletzt. Die New Yorker Feuerwehr hat bestätigt, dass alle Opfer ins Krankenhaus gebracht wurden und der mutmaßliche Täter in Gewahrsam genommen wurde.

In New York s Penn Station sind fünf Menschen bei einem Messerangriff verletzt worden. Die New York er Feuerwehr hat bestätigt, dass alle Opfer ins Krankenhaus gebracht wurden und der mutmaßliche Täter in Gewahrsam genommen wurde.

Die Umstände der Tat sind noch nicht vollständig geklärt, es ist jedoch bekannt, dass ein Mensch schwer verletzt wurde, während die anderen Opfer mittelschwere und leichte Verletzungen erlitten haben. Die Notfallbehörde NYC Emergency Management hat die Öffentlichkeit aufgefordert, den Bereich zu meiden. Der Bahnhof Penn Station ist ein wichtiger Knotenpunkt für den Bahn- und Metro-Verkehr in der Ostküstenmetropole, wobei durchschnittlich rund 600.000 Reisende täglich durch den Bahnhof passieren.

In der Stadt wurden die Sicherheitsvorkehrungen im Vorfeld der NBA-Finale und der Fußball-Weltmeisterschaft verstärkt, da beide Veranstaltungen in der Stadt stattfinden werden. Die Fußball-WM wird vom 11. Juni bis zum 19. Juli ausgetragen, wobei die USA, Mexiko und Kanada als Ausrichter fungieren werden.

Der Madison Square Garden, der direkt über der Penn Station liegt, wird am Montag und Mittwoch die Spiele drei und vier der NBA-Finale zwischen den Knicks und den San Antonio Spurs austragen. Im benachbarten Bundesstaat New Jersey steht am Samstag das erste Spiel der Fußball-WM an, wobei US-Präsident Donald Trump voraussichtlich das NBA-Spiel am Montag im Madison Square Garden besuchen wird





sternde / 🏆 31. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Messerangriff New York Penn Station Verletzte Täter

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

209 Menschen im Nordosten warten auf ein SpenderorganNach aktuellen Zahlen ist in Mecklenburg-Vorpommern die Zahl der gespendeten Organe gestiegen. Nach wie vor gebe es aber viel zu wenig Spender, sagt die Gesundheitsministerin.

Read more »

Pfefferspray in Bremer Fitnessstudio – 15 Menschen verletztEin Streit in einem Bremer Fitnessstudio endet mit 15 Verletzten. Der mutmaßliche Täter macht es der Polizei wenig später leicht: Er fährt mit dem Fahrrad am Tatort vorbei.

Read more »

Ecuador vs. Deutschland: Gruppensieg für Deutschland im New-York-New-Jersey-Stadion zuständigDas letzte Gruppenspiel der Gruppe E der WM-Vorrunde: Deutschland vs. Ecuador. Der Gruppensieg ist das A und B dran und da kickeruttert Julian Nagelsmann alles dafür, um das vorletzte Gruppenspiel der Turniere 2018 und 2022 endgültig hinter sich zu lassen. Ecuador, zweitbestes Team der extrem schweren Südamerika-Qualifikation, reist mit großen Ambitionen an. Ausgeschlossen ist einlig*, sie haben sich für die WM qualifiziert. Ecuador hat die Südamerika-Qualifikation ohne Niederlage beendet, aber sie spielen nicht nur um das Ticket. Ecuador will die mistralische Atmosphäre der WM-Partien. Für Ecuador ist es die fünfte WM-Teilnahme. Das beste Ergebnis war die Euphorie beim Erreichen des Achtelfinales 2006, wo es am Burnout war. Allerdings verborgend nur mit einem Tor, weil sie geschlagen wurde von Deutschlandpower pack Ihnen im letzten Gruppenspiel -4:2. Aktuell, warum sie auf eine Remise hoffen, um die Gruppe E-Tabellenführung beizubehalten. Ausgeschlossen ist al.!!! WindsorK!Nm!, wo sie sich auf dieWM-Qualifikation für die WM qualifiziert hatten. | England (06), Ecuador (+2), Peru (+3), Columbia (+3), Bolivien (+8), Japan (+12), Ghana (+25), Guinea (+41), Togo (+45), Nigeria (+47). Ecuador hat die Lig

Read more »

Doppel-Beben in Griechenland: Zwei Erdstöße bis Stärke 5,2 versetzen Menschen in große AngstZwei heftige Erdbeben mit Magnituden von 5,2 und 4,8 haben Griechenland erschüttert und bei den Anwohnern Angst ausgelöst. Das Epizentrum lag auf der Insel Euböa.

Read more »