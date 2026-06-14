Fünf Pilates-Übungen für Anfänger: So stärken Sie Ihre Körpermitte

Pilates-Übungen für Einsteiger: Mit diesen fünf kontrollierten Bewegungen trainieren Sie Ihre Rumpfmuskulatur und verbessern Ihre Körperkontrolle.

Pilates ist eine ideale Trainingsmethode für Menschen, die viel sitzen und einen sanften Einstieg in ein regelmäßiges Bewegungsprogramm suchen. Durch die gezielte Kontrolle der Bewegungen und die Aktivierung der Rumpfmuskulatur wird nicht nur die Körperhaltung verbessert, sondern auch die Tiefenmuskulatur gestärkt.

FITBOOK-Autorin und Pilates-Trainerin Nina Ponath betont, dass Anfänger nicht möglichst viele Übungen absolvieren sollten, sondern sich auf wenige, sauber ausgeführte Bewegungen konzentrieren müssen. Die folgenden fünf Übungen sind besonders geeignet, um ein Gefühl für das eigene Powerhouse zu entwickeln und die Körpermitte zu kräftigen. Die erste Übung, der sogenannte Roll-Up, trainiert die Bauchmuskulatur und die Flexibilität der Wirbelsäule. Setzen Sie sich aufrecht auf die Matte, die Füße hüftbreit aufgestellt.

Greifen Sie mit den Händen sanft unter die Kniekehlen und beginnen Sie, Ihr Becken nach hinten zu rollen, bis Ihre Wirbelsäule ein C formt. Ziehen Sie den Bauch tief nach innen - das ist Ihr Powerhouse, die zentrale Muskelgruppe, die während der gesamten Übung aktiv bleibt. Halten Sie die Spannung für drei tiefe Atemzüge und rollen Sie sich dann kontrolliert wieder Wirbel für Wirbel nach oben.

Diese Übung fördert die Beweglichkeit der Wirbelsäule und stärkt die Bauchmuskeln, ohne den unteren Rücken zu überlasten. Die zweite Übung ist das Beinsenken in Rückenlage, auch Hundred genannt. Legen Sie sich auf den Rücken, strecken Sie beide Beine senkrecht zur Decke und legen Sie die Handflächen flach unter das Becken. Senken Sie nun die Beine kontrolliert ab - aber nur so weit, dass der untere Rücken vollständig auf dem Boden bleibt.

Sobald sich ein Hohlkreuz ankündigt, stoppen Sie die Bewegung und heben die Beine wieder langsam an. Diese einfache, aber effektive Übung trainiert die tiefe Bauchmuskulatur und lehrt Sie, die Lendenwirbelsäule stabil zu halten. Für Fortgeschrittene kann der Bewegungsumfang schrittweise vergrößert werden. Die dritte Übung zielt auf die Gesäßmuskulatur ab.

Legen Sie sich auf den Bauch, die Stirn auf den Handrücken, und spannen Sie Ihre Po-Muskeln fest an. Heben Sie ein gestrecktes Bein leicht vom Boden ab, als würde jemand an Ihrem Fuß ziehen. Halten Sie die Position für zwei Sekunden, dann senken Sie das Bein wieder ab. Wechseln Sie die Seite.

Diese Bewegung kräftigt den großen Gesäßmuskel und hilft, eine gute Haltung im Alltag zu bewahren. Achten Sie darauf, dass die Hüfte ruhig bleibt und der Oberkörper nicht mitarbeitet. Die vierte Übung ist die Brücke, die die gesamte Rücken- und Gesäßmuskulatur aktiviert. Aus der Rückenlage mit aufgestellten Beinen rollen Sie Ihr Becken langsam Wirbel für Wirbel nach oben, bis eine diagonale Linie von den Knien zu den Schultern entsteht.

Halten Sie die Position kurz oben, spannen Sie den Po fest an, und rollen Sie dann ebenso kontrolliert Wirbel für Wirbel wieder ab. Diese Übung verbessert die Koordination und Stabilität der Wirbelsäule und ist ein hervorragender Einstieg in die Wirbelsäulenbeweglichkeit. Die fünfte und letzte Übung ist der klassische Hundred, der die Atmung mit dynamischer Baucharbeit verbindet. In Rückenlage die Knie zur Brust ziehen, Kopf und Schultern leicht anheben.

Die Arme parallel zum Boden ausstrecken und schnell pumpende Bewegungen ausführen. Atmen Sie fünf Schläge ein und fünf Schläge aus. Wenn die Kraft reicht, können die Beine leicht schräg nach vorne gestreckt werden. Ziel ist es, 100 Schläge zu erreichen.

Diese Übung kräftigt nicht nur die Bauchmuskeln, sondern verbessert auch die Atemkontrolle und die Durchblutung. Abschließend ist zu sagen, dass Pilates eine hervorragende Methode ist, um den Körper ganzheitlich zu stärken und die Körperwahrnehmung zu schulen. Anfänger sollten sich Zeit nehmen, die Grundlagen zu lernen und jede Bewegung bewusst auszuführen. Mit Geduld und regelmäßigem Training werden Sie schon bald Fortschritte in Ihrer Haltung und Beweglichkeit spüren.

Denken Sie daran: Weniger ist manchmal mehr - konzentrieren Sie sich auf die Qualität der Ausführung, nicht auf die Anzahl der Wiederholungen





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