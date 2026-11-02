Fünf Schiffbrüchige nach drei Monaten auf offenem Meer gerettet

Nach drei Monaten und 5400 Kilometern Abtreiben wurden fünf Überlebende, darunter zwei Kinder, auf Fanning gefunden. Das Boot startete in Mikronesien mit neun Personen.

Nach einer dramatischen Odyssee auf dem offenen Pazifik wurden am Sonntagabend fünf Schiffbrüchige lebend gefunden. Die Überlebende n, darunter zwei Kinder, hatten drei Monate lang auf einem treibenden Boot überlebt. Ihr Boot war rund 5400 Kilometer von ihrem Startpunkt abgetrieben, bis es schließlich die abgelegene Insel Fanning in Kiribati erreichte. Die Rettung markiert ein奇迹 in der Geschichte der Seefahrt und menschlichen Ausdauer.

Start in Mikronesien und dramatischer Sturm

Die Reise begann am 30. Juli, als das Schiff von der Inselgemeinde Murilo in Mikronesien aus legte. Das Ziel war die kleine Koralleninsel Ruo. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch neun Menschen an Bord des kleinen Bootes. Die Fahrt galt ursprünglich als kurz und sicher im pazifischen Raum. Doch die Natur hatte andere Pläne mit den Reisenden.

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Kurz nach dem Ablegen geriet das Boot in einen heftigen Sturm. Die starken Winde und hohen Wellen führten dazu, dass das Fahrzeug kontrolllos trieb und schließlich spurlos verschwand. Nachrichten über das Schicksal der neun Personen blieben aus, was zu großer Sorge bei Angehörigen und lokalen Behörden führte. Es gab zunächst keine zuverlässigen Informationen über den Verbleib der Gruppe.

US-Streitkräfte und internationale Suche

Die Suche nach den Vermissten wurde durch ein völkerrechtliches Abkommen in der Region erleichtert. Aufgrund dieser Vereinbarungen sind US-Streitkräfte in der Gegend im Einsatz, um bei Notfällen und Suchoperationen zu helfen. Die amerikanische Küstenwache, die Marine sowie die Luftwaffe nahmen die Suche auf. Diese multinationalen Bemühungen zeigten, wie wichtig internationale Kooperation in abgelegenen Seegebieten ist.

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Entdeckung auf der Insel Fanning

Drei Monate vergingen, ohne dass ein Lebenszeichen zu hören war. Dorfbewohner auf der Insel Fanning, die weit vom Tatort entfernt lag, entdeckten das treibende Wrack schließlich. An Bord waren jedoch nur noch fünf Menschen am Leben. Die anderen vier Personen blieben verschollen. Ein örtlicher Pastor nahm die geretteten Überlebenden zunächst auf sich. Er kümmerte sich um ihre grundlegende Versorgung und Betreuung in den ersten Stunden nach der Rettung.

Medizinische Versorgung und Rückkehr

Die Gesundheit der Geretteten war aufgrund der langen Zeit ohne Nahrung und Süßwasser kritisch. Die Gruppe wurde medizinisch untersucht, um akute Gefahren für ihr Leben abzuwenden. Kaotitaake Kokoria, ein Abgeordneter im kiribatischen Parlament, bestätigte die Rettung in einer öffentlichen Stellungnahme. Er kündigte an, dass die Überlebenden baldmöglichst in ihre Heimat zurückkehren sollen.

Gouverneur dankt und Ungewissheit

Gouverneur Alexander Narruhn sprach am Sonntagabend eine offizielle Dankesadresse aus. Er erwähnte, dass neun Personen an Bord waren und Gott für das Leben der fünf Geretteten gedankt wurde. Was jedoch mit den vier anderen Personen geschehen ist, bleibt bis heute unklar. Die Suche nach den Vermissten wird wahrscheinlich fortgesetzt, obwohl die Chancen auf eine Rettung nach drei Monaten als gering eingeschätzt werden.