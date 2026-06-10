Fünf Sommer mit dir: Prime Video veröffentlicht neue Buchverfilmung

Die Serie Fünf Sommer mit dir basiert auf dem Bestseller von Carley Fortune und erzählt die Liebesgeschichte von Percy und Sam über fünf Sommer. Ab 10. Juni auf Prime Video.

Prime Video setzt weiterhin auf die Verfilmung von Bestsellern. Nach der erfolgreichen Adaption der Eishockey-Reihe Off Campus bringt der Streaming-Dienst nun die romantische Serie Fünf Sommer mit dir auf den Bildschirm.

Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Debütroman der kanadischen Autorin Carley Fortune, der 2022 auf Englisch erschien und sich schnell zu einem Liebling der BookTok-Community entwickelte. Ab dem 10. Juni sind alle acht Episoden der ersten Staffel exklusiv auf Prime Video verfügbar - und zwar auf einen Schlag, sodass Zuschauer die gesamte Geschichte ohne Wartezeit genießen können. Im Mittelpunkt der Handlung stehen Percy, gespielt von Sadie Soverall, und Sam, dargestellt von Matt Cornett.

Als Kinder und Jugendliche waren sie unzertrennliche Freunde, die gemeinsam fünf Sommer in einem Cottage am See verbrachten. Diese Zeit war geprägt von Abenteuern, ersten Gefühlen und unvergesslichen Momenten. Doch dann verloren sie sich aus den Augen. Jahre später zwingt eine traurige Nachricht Percy zur Rückkehr in ihre alte Heimat Barry's Bay.

Dort trifft sie wieder auf Sam, und die alten Gefühle, die sie längst vergraben glaubte, brechen erneut hervor. Die Serie erzählt eine bewegende Geschichte über verpasste Chancen, den Mut zur zweiten Liebe und die Frage, ob man nach Jahren der Trennung zueinanderfinden kann. Die jungen Versionen der Hauptfiguren werden von Blue Clarke und Juliette Hawk gespielt, die die unbeschwerte Zeit der ersten großen Freundschaft einfangen. Die erwachsenen Darsteller Sadie Soverall und Matt Cornett verleihen den Figuren Tiefe und Emotionen.

Fans der Buchvorlage dürfen gespannt sein, wie die Geschichte auf die Leinwand übertragen wurde. Der Trailer zur Serie erinnert optisch stark an den Serienhit The Summer I Turned Pretty, was die Vorfreude auf romantische Sommerabende vor dem Fernseher noch verstärkt. Fünf Sommer mit dir verspricht eine emotionale Achterbahnfahrt, die Herzen brechen und gleichzeitig höher schlagen lässt - eine perfekte Mischung aus Nostalgie, Romantik und der Magie eines Sommers am See.

Carley Fortune, die Autorin des zugrundeliegenden Romans, feierte mit diesem Debüt einen internationalen Erfolg. Das Buch wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt und begeisterte Millionen von Lesern. Die deutsche Ausgabe erschien 2023 und fand ebenfalls großen Anklang. Die Serie wurde von einem erfahrenen Team produziert, das bereits für andere erfolgreiche Buchadaptionen verantwortlich zeichnet.

Die Drehorte in Kanada fangen die idyllische Atmosphäre eines Sommers am See perfekt ein. Die Musikuntermalung unterstreicht die romantischen und melancholischen Momente der Handlung. Mit der Entscheidung, alle Episoden auf einmal zu veröffentlichen, kommt Prime Video dem Wunsch vieler Zuschauer nach, die die Serie am Stück sehen möchten - ein Trend, der sich bei vielen Streamingdiensten durchsetzt. Zusätzlich zur Haupthandlung werden Nebenfiguren wie Percys Familie und Sams Umfeld eingeführt, die der Geschichte Tiefe verleihen.

Die Serie thematisiert nicht nur die Liebe, sondern auch Freundschaft, Verlust und das Erwachsenwerden. Die Chemie zwischen den Hauptdarstellern wurde von Kritikern bereits vor der Veröffentlichung gelobt. Für BookTok-Fans, die mit dem Roman aufgewachsen sind, wird die Serie ein besonderes Erlebnis sein. Sie können die vertraute Geschichte nun in bewegten Bildern erleben.

Auch für Neueinsteiger ist die Serie zugänglich, da sie eigenständig funktioniert. Insgesamt werden acht Episoden mit einer Laufzeit von jeweils etwa 45 Minuten geboten. Die Produktionsqualität ist hoch, mit liebevollen Details in Kostümen und Kulissen. Die Veröffentlichung von Fünf Sommer mit dir fällt in die Sommersaison, was perfekt zum Thema der Serie passt.

Prime Video hat damit einen weiteren strategischen Schachzug im Wettbewerb mit anderen Streamingdiensten gelandet. Die Kombination aus beliebter Buchvorlage, talentierten Darstellern und einer emotionalen Geschichte verspricht ein Hit zu werden. Viele Fans haben bereits ihre Vorfreude in den sozialen Medien zum Ausdruck gebracht. Die Serie könnte sich als nächster großer Erfolg für Prime Video etablieren, ähnlich wie andere Buchverfilmungen des Dienstes.

Es bleibt abzuwarten, ob es eine zweite Staffel geben wird - das Ende der ersten Staffel lässt jedenfalls Raum für Fortsetzungen. Insgesamt ist Fünf Sommer mit dir eine gelungene Adaption, die sowohl eingefleischte Fans als auch neue Zuschauer begeistern dürfte





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fünf Sommer Mit Dir Prime Video Buchverfilmung Liebesgeschichte Carley Fortune

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ventilator, Kühlschrank, Internet: Hier sparen Sie im SommerIm Sommer verbrauchen Deutsche traditionell weniger Energie. Trotzdem gibt es versteckte Strom- und damit Kostenfresser. Worauf zu achten ist.

Read more »

Das sind die 5 Trendfarben im Sommer 2026 – von Rosa bis TürkisDie neue Saison bringt eine Verschiebung hin zu knalligen, satten Farben mit sich. VOGUE verrät, welche 5 Töne besonders angesagt sind.

Read more »

Prime Day 2026: Amazon schaltet jetzt frühe Deals frei - exklusiv für Prime-MitgliederDer Prime Day 2026 wirft seine Schatten voraus. Prime-Mitglieder sparen schon jetzt von spannenden Deals - wir zeigen die besten Angebote. anzeige

Read more »

Neu auf Amazon Prime Video: Ein bildgewaltiges Historien-Epos voller StarsMit „Königreich der Himmel“, den es ab sofort im Abo von Amazon Prime Video gibt, hat „Gladiator“-Macher Ridley Scott einen seiner eindrucksvollsten Filme abgeliefert. Aber: Wirklich entfalten kann sich das Historien-Epos nur im Director's Cut.

Read more »