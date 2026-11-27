Fans von Olympique Marseille haben beim Spiel der Europa League den Gästeblock von Lewski Sofia gestürmt. Fünf Anhänger der Bulgaren mussten ins Krankenhaus.

Fans von Olympique Marseille haben beim Spiel der Europa League den Gästeblock von Lewski Sofia gestürmt. Fünf Anhänger der Bulgaren mussten ins Krankenhaus. Nach schweren Krawallen vor dem Spiel in der Europa League zwischen Olympique Marseille und Lewski Sofia mussten fünf verletzte Gästefans ins Krankenhaus gebracht werden.

Laut der französischen Polizei wurden sechs weitere bulgarische Anhänger im Stadion behandelt. Festnahmen gab es zunächst keine. Die französische Sportzeitung"L'Equipe" berichtet, dass ein Anhänger von Lewski auf der Tribüne den Hitlergruß gezeigt habe. Sie beruft sich dabei auf ein Video, das in sozialen Netzwerken von einem Account verbreitet wurde, der intensiv über OM berichtet.

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Auch Manuel Bompard, linker Abgeordneter in der französischen Nationalversammlung, nahm Bezug auf das Video. Beim Netzwerk"X", bei dem er fast 275.000 Follower hat, lobte er die Fans von Olympique dafür, antifaschistische Rufe angestimmt zu haben. Die Fanszene von Lewski gilt als extrem rechts und rassistisch.