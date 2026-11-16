Fünf Verletzte nach Messerangriff in Bielefeld-Heepen

In Bielefeld ist es zu einer Messerstecherei gekommen, bei der fünf Menschen verletzt wUrden. Ein 30-jähriger Täter sitzt in U-Haft.

Eskalation im Stadtteil Heepen

Streit zwischen Familien eskaliert

Am späten Samstagabend,dem 14. November 2026, kam es in Bielefeld zu einer schwerwiegenden Gewalttat im Stadtteil Heepen . Gegen 21:45 Uhr trafen bei der Rettungsleitstelle erste Notrufe ein, die von einer Messerstecherei mit mehreren Verletzten berichteten. Die Polizei und der Rettungsdienst eilten umgehend zum Tathort am Wredeweg. Dort stellten die Einsatzkräfte fest, dass insgeSamt fünf Personen verletzt wurden, die sich in den dortigen Wohnhäusern aufhielten. Zwei der Opfer erlitten lebensgefährliche Verletzungen, weshalb die Rettungskräfte sofort erste medizinische Maßnahmen vor Ort durchführten, bevor alle Verletzten mit Rettungswagen in Kliniken verlegt wurden.

Nach den ersten Erkenntnissen der Ermittler ging der Vorfall auf einen Streit zurück, der sich zwischen zwei benachbarten ukrainischen Familien zugetragen haben soll. Im Verlauf des Abends eskalierte die Situation derart, dass ein 30-jähriger Mann, der unter Alkoholeinfluss stand, einen 42-jährigen Mann mit einem Messer im Oberkörperbereich schwer verletzte. Zudem wurde eine 39-jährige Frau leicht verletzt. Als weitere Familienangehörige zum Tatort kamen, wurden drei weitere Personen Opfer der Gewalt. Unter ihnen befand sich ein 55-Jähriger, der eine schwere Schnittverletzung am Bein erlitt und notoperiert werden musste. Eine 26-jährige Frau und ein 24-jähriger Mann wurden ebenfalls leicht verletzt.

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Festnahme und Untersuchungshaft

Der 30-jährige Tatverdächtige konnte an der Tatstelle festgenommen werden. Aufgrund seines beträchtlichen Alkoholkonsums wurde ihm eine Blutprobe entnommen, um den Maß des Rauschzustands zu ermitteln. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld reichte am Sonntag, den 15. November 2026, einen Antrag auf Untersuchungshaft. Der zuständige Haftrichter des Amtsgerichts Bielefeld sprach sich daraufhin für die Inhaftierung des Mannes aus. Ihm wird versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung sowie ein weiterer Fall der gefährlichen Körperverletzung vorgeworfen. Der Verdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt überführt.

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Ermittlungen der Mordkommission

Die Bielefelder Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen,um die genauen Hintergründe des Vorfalls und den detaillierten Tathandlungsablauf aufzuklären. Dies geschieht in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld. Am Tatort sicherte die Cops mögliche Beweismittel ein, die derzeit kriminaltechnisch untersucht werden. Der Zustand der beiden schwerstverletzten Personen hat sich zwischenzeitlich stabilisiert, sodass keine akute Lebensgefahr mehr besteht. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Unterstützung und setzt die Ermittlungen fort, um alle relevanten Umstände der Tat vollständig aufzuarbeiten.