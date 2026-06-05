Fünfjähriges Mädchen stirbt bei schwerem Verkehrsunfall auf der B17 bei Augsburg

Ein fünfjähriges Mädchen ist bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B17 bei Augsburg ums Leben gekommen. Die Mutter überlebte schwer verletzt.

Es waren Sekunden, die alles veränderten. Ein Feiertag, der in einer unfassbaren Tragödie endete: Ein fünfjähriges Mädchen starb am Donnerstag bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B17 bei Augsburg .

Seine Mutter (38) überlebte schwer verletzt. Sie war aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto überschlug sich und prallte mit großer Wucht gegen einen Baum. Das Mädchen saß angeschnallt in einem Kindersitz auf dem Beifahrersitz.

Doch der Aufprall war so heftig, dass der fünfjährige Mädchen keine Chance auf Rettung hatte. Das Königsbrunn eilten zum Unfallort. Die Mutter konnte schnell aus dem Wrack befreit werden. Für die Helfer war der Einsatz besonders belastend.

Wir bereiten uns auf solche Szenarien natürlich vor. Aber wenn man so einen Einsatz erlebt, muss man sich damit auseinandersetzen. So etwas muss aktiv verarbeitet werden, so ein Sprecher der Feuerwehr. Es habe umfangreiche Nachbesprechungen gegeben.

Die B17 war mehrere Stunden voll gesperrt. Auch die Feuerwehr Bobingen unterstützte bei der Absperrung. Der Sachschaden wurde auf rund 10.000 Euro geschätzt





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