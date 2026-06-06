Fünfjähriges Mädchen überlebt Sturz aus elfter Etage in Polen

Ein fünfjähriges Mädchen ist in Polen aus dem elften Stock eines Hochhauses gestürzt und hat überlebt. Die Mutter wurde festgenommen und angeklagt.

In Polen hat ein fünfjähriges Mädchen einen Sturz aus dem elften Stock eines Hochhaus es überlebt. Das Kind fiel rund 20 Meter in die Tiefe und schwebte zunächst in Lebensgefahr.

Rettungskräfte konnten das Mädchen jedoch wiederbeleben. Der Vorfall ereignete sich am Freitag in einer Wohnsiedlung der Großstadt Włocławek in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, etwa 140 Kilometer nordwestlich von Warschau. Zur Unglückszeit befand sich das Mädchen in der Obhut seiner 21-jährigen Mutter, Wiktoria D. Gegen die Frau wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der einen extrem niedrigen Wert von 0,001 Promille ergab - eine minimale, kaum messbare Alkoholspur. Dennoch wurde die Mutter festgenommen.

Das schwer verletzte Kind wurde umgehend in eine Klinik in das etwa 90 Kilometer entfernte Bydgoszcz geflogen. Ärzte behandeln dort die Kleine, deren Zustand weiterhin ernst ist. Sie erlitt unter anderem eine Kopfverletzung. Glück im Unglück: Hecken vor dem Haus federten den Sturz aus mehr als 20 Metern Höhe ab, was vermutlich das Überleben des Mädchens ermöglichte.

Die Polizei untersucht die genauen Umstände des Unfalls. Wiktoria D. wird angeklagt, weil sie das Leben ihres Kindes gefährdet hat. Ihr droht eine Freiheitsstrafe zwischen drei Monaten und fünf Jahren. Laut einer Sprecherin der Bezirksstaatsanwaltschaft Włocławek war die Mutter mit ihrer Tochter allein in der Wohnung und habe geschlafen, als sich die Tragödie ereignete





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