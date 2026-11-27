Im Rennen um einen zusätzlichen Champions-League-Startplatz gerät die Bundesliga zunehmend unter Druck. Die türkischen Klubs legen eine makellose Europapokalwoche hin.

Im Rennen um einen zusätzlichen Champions-League-Startplatz gerät die Bundesliga zunehmend unter Druck. Die türkischen Klubs legen eine makellose Europapokalwoche hin.auch die Türkei fürchten. Vier Spiele, vier Siege – nach einer perfekten Europapokalwoche der türkischen Klubs steht Deutschland mit 9.571 Zählern auf Rang vier, unmittelbar dahinter folgt die Türkei .

Brisant ist die Entwicklung vor allem in Hinblick auf die kommende Spielzeit: Die beiden erfolgreichsten Nationen der laufenden Europapokalsaison erhalten einen zusätzlichen Startplatz in der Champions League 2027/2028 – nach dem dritten Europapokalspieltag hatte Deutschland noch auf einem der begehrten Plätze gelegen. Freiburg und Hoffenheim verhindern Rückschlag Dass Deutschland im Ranking nicht noch weiter abrutschte, war am Donnerstagabend vor allem der TSG Hoffenheim und dem SC Freiburg zu verdanken.

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Die Kraichgauer drehten gegen Sturm Graz einen Pausenrückstand zum 3:1-Erfolg, die Freiburger feierten einen späten 2:1-Sieg gegen Twente Enschede. Die türkische Konkurrenz hingegen erwischte eine makellose Woche. Galatasaray und Fenerbahce feierten in der Königsklasse jeweils einen 1:0-Erfolg gegen Aston Villa und Schachtar Donezk. Besiktas und Trabzonspor komplettierten die türkische Erfolgswoche mit ihren Siegen in der Europa beziehungsweise Conference League.