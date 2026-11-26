Nach ausgeglichener erster Halbzeit lassen die Los Angeles Rams nach der Pause kaum noch etwas zu.

Nach ausgeglichener erster Halbzeit lassen die Los Angeles Rams nach der Pause kaum noch etwas zu. Fünfter Sieg in Serie für die Los Angeles Rams: Das Team um Quarterback Matthew Stafford hat in der US-Football-Profiliga NFL seinen Aufwärtstrend fortgesetzt.

Die Kalifornier bezwangen die Green Bay Packers mit 26:13 und haben mit sieben Siegen bei vier Niederlagen den siebten und damit letzten Play-off-Platz in der NFC vorerst für sich allein. Stafford brachte 16 seiner 23 Pässe für 140 Yards an den Mann. Beim ersten NFL-Spiel der Geschichte am Vorabend des US-Feiertags Thanksgiving brachte Kyren Williams die Gastgeber mit einem Touchdown-Lauf über sieben Yards im zweiten Viertel mit 13:3 in Führung.

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Green Bay schlug allerdings noch vor der Halbzeit zurück, Quarterback Jordan Love bediente Christian Watson mit einem Touchdown-Pass über sechs Yards. Ein Field Goal von Trey Smack aus 48 Yards sorgte für den Ausgleich. Nach der Pause ließen die Rams keine weiteren Punkte der Packers mehr zu. Running Back Blake Corum brachte Los Angeles nach einer fast siebenminütigen Angriffsserie mit einem Touchdown wieder in Führung, Kicker Brandon McManus machte mit zwei Field Goals im Schlussviertel alles klar.