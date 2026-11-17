Nach einem Auftritt von &ME im Funkhaus Berlin kam es zu massiven Unruhen. Das Lokal räumt Versäumnisse ein und übernimmt die Kosten für gestohlene Jacken der Besucher.

Im Funkhaus an der Nalepastraße im Südosten Berlins herrschte am Samstagabend nach dem Auftritt des DJs &ME absoluter Ausnahmezustand. Massive Unruhen, zerstörte Garderobenstangen und gestohlene Kleidung prägten das Ende des Abends, während sich die Lage durch organisatorische Fehler schnell außer Kontrolle entwickelte. Die Social-Media-Plattformen sind heute voller Videomaterials, die wütende Gäste zeigen, die ihren Frust an der Infrastruktur des Veranstaltungsortes abreagieren.

Massiver Stau und fehlendes Personal an der Garderobe

Die Probleme begannen bereits vor dem eigentlichen Chaos, als die Gäste auf massive Wartezeiten stießen. Auf Instagram berichten Besucher, dass sie eine volle Stunde in der Schlange standen, um ihre Jacken abzugeben, da angeblich nur eine einzige Garderobe zur Verfügung stand. Auch an der Bar sollen die Warteschlangen extrem lang gewesen sein. Als die Nacht fortschritt und die Gäste das Gebäude verlassen wollten, stellte sich heraus, dass das Personal an der Garderobe nicht mehr vor Ort war. Die Schilderungen zufolge war diese Stelle bereits in den frühen Morgenstunden nicht mehr besetzt.

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Dieser Mangel an Aufsicht führte dazu, dass die Besucher selbst nach ihren Kleidungsstücken suchen mussten. In diesem desolaten Zustand kam es zu massiven Diebstählen. Ein Nutzer auf Instagram postete die schockierende Nachricht, dass seine Jacke im Wert von 1000 Euro spurlos verschwunden sei. Die Unzufriedenheit ging weit über den reinen Sachschaden hinaus; ein Gast bezeichnete die Organisation vom Einlass über die Garderobe bis hin zu den Bars als die schlechteste und unprofessionellste, die er je erlebt habe.

Management räumt Fehler ein und erklärt Versäumnisse

Das Funkhaus reagierte am Montagabend direkt auf die heftigen Vorwürfe und bestätigte die Vorfälle. Auf Instagram gab die Veranstaltungsstätte ein: Wir haben Mist gebaut. Die Verantwortlichen erklären, dass die Türen zum Veranstaltungsort erst gegen 23 Uhr geöffnet wurden. Der Grund für diese späte Öffnung sei gewesen, dass die Management-Ebene aufgrund der Kälte keine Warteschlangen am Eingang dulden wollte. Um dies zu vermeiden, habe man den Einlass extrem schnell abgewickelt.

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Diese Entscheidung führte jedoch dazu, dass eine enorme Menschenmenge fast gleichzeitig versuchte, ihre Jacken in der Garderobe zu hinterlegen. Das System war diesem Ansturm nicht gewachsen. Darüber hinaus schilderte das Funkhaus aggressive Zustände, bei denen das Personal angespuckt, beleidigt und mit Gewalt bedroht wurde, bevor die Garderobe im Sturm genommen wurde. Das Management betonte, dass keine noch so lange Wartezeit solches Verhalten rechtfertige.

Strafanzeigen gegen Diebe und Schutz des Künstlers

Security-Mitarbeiter hatten zwar versucht, die Gewalt einzudämmen, konnten aber den Diebstahl der Mäntel nicht vollständig verhindern. Einige der Täter sollen sogar Fotos der gestohlenen Kleidung auf Social Media gepostet haben. Aufgrund dieser Beweise hat das Funkhaus Strafanzeige gegen die Verantwortlichen erstattet. Die Anklagepunkte umfassen die Bedrohung der Mitarbeiter sowie Diebstahl, da neben persönlichen Gegenständen auch Ausrüstung des Veranstaltungsortes entwendet wurde.

Gleichzeitig nahm die Leitung des Hauses den Künstler &ME in Schutz. Der Teil des DJ-Kollektivs und Plattenlabels, der weltweit durchgestartet ist und auf Instagram mehr als 1,3 Millionen Follower hat, habe eine herausragende Show geboten. Es werde ausdrücklich betont, dass der Künstler keinerlei Verbindung zu den chaotischen Vorfällen an der Garderobe habe und für das organisatorische Versagen nicht verantwortlich sei.

Kompetenzregelung und Frist für Geschädigte

Um die betroffenen Besucher finanziell zu unterstützen und die Sachverhalte zu klären, hat das Funkhaus einen konkreten Plan für die Entschädigung vorgestellt. Der Veranstaltungsort will den betroffenen Gästen ihren entstandenen Schaden ersetzen. Dafür müssen die Bestohlenen jedoch ein bestimmtes Procedere einhalten. Die Betroffenen sind aufgefordert, bis zum 22. November eine offizielle Anzeige bei der Polizei zu erstatten.

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Nach der Polizeianzeige müssen die Geschädigten die Anzeige zudem auf der Webseite des Funkhauses hochladen, um den Erstattungsprozess zu initiieren. Dieser Schritt soll sicherstellen, dass nur legitime Ansprüche berücksichtigt werden. Die Maßnahme zeigt den Willen der Geschäftsleitung, die Verantwortung für die organisatorischen Lücken zu übernehmen und den Vertrauensverlust bei den Gästen durch finanzielle Kompensation wettzumachen. Die Kombination aus technischem Versagen bei der Einlasskontrolle und personellen Engpässen an der Garderobe bleibt ein schwerer Fehler in der Geschichte der Berliner Nachtlebensexportkultur.